Boas notícias no Barcelona antes do clássico da Catalunha

O Barcelona recebeu uma boa notícia antes do clássico da Catalunha contra o Espanyol, no próximo sábado, no Estádio Spotify Camp Nou, pela 31ª rodada da La Liga.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que Hansi Flick, técnico do Barça, acredita na possibilidade de incluir o jogador Frenkie de Jong na lista para o clássico, com a possibilidade de ele entrar em campo por alguns minutos.

Frenkie de Jong continua se recuperando da lesão muscular que sofreu no último dia 26 de fevereiro, durante um treino no centro esportivo Juan Gamper.

O plano de Flick para o jogador holandês é que ele tenha alguns minutos contra o Espanyol e que também esteja à disposição do técnico alemão na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid, no dia 14 de abril.

O Barcelona lidera a tabela da La Liga com 76 pontos, após 30 rodadas.

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