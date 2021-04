BetWarrior: seu mercado de apostas esportivas

Confira neste artigo um pouco mais sobre a BetWarrior, o melhor mercado de apostas esportivas para você começar a apostar online hoje

Alguns sites são muito notados pela ampla publicidade e pelo longo tempo de estrada. Já outros, apesar de não patrocinarem ligas e times de futebol e de serem recém inseridos no ramo, são muito confiáveis e possuem milhares de usuários pelo mundo. É o caso da BetWarrior e o seu melhor mercado de apostas esportivas. Confira abaixo um pouco mais sobre a casa de apostas que está virando sensação entre apostadores.

O que você vai ver neste artigo?

Sobre a BetWarrior?

A BetWarrior é considerada nova no mundo das apostas esportivas, tendo “nascido” em 2019 e com sede em Curaçao, onde opera legalmente. Com foco no mercado latino-americano, a casa possui apostas esportivas e uma seção para cassinos, na qual é possível jogar cartas, slots machines, entre outros.

Por que a BetWarrior é o melhor mercado de apostas esportivas?

São alguns motivos que tornam a BetWarrior a melhor opção. A plataforma fornece uma série de cotações em competições de futebol do Brasil, como os campeonatos estaduais, Copa do Nordeste e o querido Brasileirão. Fora isso, as opções de pagamento são diversas, como o tradicional e popular boleto e as transferências bancárias.

O site é prático?

Essa é uma das principais dúvidas para novos usuários e a resposta é sim. Totalmente em português, o site mostra-se versátil, prático e intuitivo, o que facilita a vida dos seus usuários, incluindo novatos. Além da página, é possível desfrutar da mesma qualidade em aplicativos para smartphones, tanto para Android quanto para iOS. A BetWarrior ainda fornece um atendimento ao cliente em horário comercial.

Quais eventos a BetWarrior abrange?

Os principais eventos esportivos, de entretenimento e política podem ser encontrados no site novato. Futebol, tênis, basquete, MMA, e-sports e muitos outras modalidades estão na plataforma. Na seção de esportes motorizados, é possível encontrar Fórmula 1, Nascar, entre outros.

Como neste ano acontecem os Jogos Olímpicos, também é possível encontrar opções para apostar neste grande evento esportivo. Por meio do site de apostas, também existe a possibilidade de apostar em eventos televisivos, como Oscar, Big Brother Brasil e afins.

Qual é o melhor mercado de apostas esportivas?

Não existe um só. São diversas as opções para você começar a apostar a partir de agora. Veja os mais populares entre apostadores, sejam eles iniciantes ou profissionais.

Mais artigos abaixo

O mais conhecido é o mercado “Tempo Regulamentar”, também conhecido como “1x2”. Nele, é possível apostar no vencedor da partida através das suas probabilidades, sejam elas baixas ou altas. Entretanto, outros mercados fazem sucesso no site, como:

Total de gols;

Ambos times marcarão;

Chance dupla;

Placar correto;

Handicap asiático;

Intervalo;

Empate anula aposta.

Quais são as vantagens e desvantagens da BetWarrior?

Se em algum momento você ouviu ou leu sobre casas de apostas que oferecem 100% de vantagens, desconfie. Todos os sites seguros e confiáveis apresentam pontos positivos e negativos. Por isso, veja abaixo os prós e contras da BetWarrior. Confira:

Vantagens

Apps para celulares

Idioma em português

Variedade de esportes, mercados e odds

Fornece cash out

Design facilitado

Desvantagens

Poucas promoções

Atendimento apenas em horário comercial

Nova no mercado das apostas

Pouca visibilidade em publicidade

Carência em alguns eventos

O site de apostas oferece bônus de boas-vindas?

Um dos melhores benefícios da BetWarrior é o bônus para novos usuários. Comparado à concorrência, é um dos melhores e mais atrativos. Para obtê-lo, primeiramente, o apostador terá de se registrar na plataforma.

Feito esse procedimento, o benefício oferecido é de 200% de bônus no primeiro depósito, com o limite máximo de até R$ 200. Simplificando, fazendo um depósito de, por exemplo, R$ 100, o novo usuário irá ganhar o dobro para apostar, se divertir e lucrar muito. Ou seja, já terá logo no início R$ 300 para os primeiros palpites.