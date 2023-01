Betis x Barcelona ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), pela 17ª rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Betis e Barcelona se enfrentam na tarde desta quarta-feira (1), às 17h (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Líder do Espanhol, o Barça não perde na competição há nove jogos, e quer ampliar a marca para aumentar a distância para o segundo colocado, Real Madrid. A equipe catalã lidera com 47 pontos, enquanto o rival soma 42 pontos.

Por outro lado, o Betis ocupa a sexta colocação do Espanhol, com 31 pontos conquistados, e chega para o duelo com o Barça após vencer o Getafe por 1 a 0 fora de casa.

Prováveis escalações

Escalação do provável Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Juan Miranda, Guido Rodríguez, William Carvalho, Sergio Canales, Rodri Sánchez, Luiz Henrique e Borja Iglesias.

Escalação do provável Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araujo, Eric García, Marcos Alonso; Busquets, De Jong, Pedri; Raphinha, Gavi e Lewandowski.

Desfalques

Betis

Sem desfalques confirmados.

Barcelona

Ousmane Dembelé, lesionado, desfalca o Barcelona.

Quando é?