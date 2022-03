Benzema e a previsão por WhatsApp antes de show na Liga dos Campeões

Mensagens de WhatsApp entre o craque do Real Karim Benzema e o rapper francês Niska mostram que o jogador sabia que teria um impacto significativo contra o Paris Saint-Germain na Champions League.

O astro marcou um hat-trick incrível na vitória do Real Madrid no Bernabéu, já com uma desvantagem de um gol na partida de ida, para garantir o seu lugar nas quartas de finais da competição.

E em mensagens enviadas a Niska antes do jogo, Benzema escreveu em francês como ele esperava que a "m** atingisse o fã" e que seria "minha história", pois ele prometeu causar um grande impacto no jogos.

O que Benzema e Niska disseram um ao outro?

🚨| Karim Benzema to French rapper and friend Niska BEFORE tonight's game: "They (PSG) will shit themselves. They're not gonna do anything. This is MY story." @Kulturlesite_ #rmalive pic.twitter.com/RkHGAkyKBP — Madrid Zone (@theMadridZone) March 9, 2022

Benzema: "M****vai bater no ventilador"

Niska: "Eles (PSG) estão em cima de você.

"Eles querem fazer você.

"Mas você e Vini (Vinicius Júnior), vocês estão pegando fogo recentemente."

Benzema: "Eles (PSG) não vão fazer nada.

"Esta é a minha história."

Niska compartilhou a troca via Snapchat e incluiu a legenda "ele me avisou", ao revelar que o atacante havia previsto que ele teria um impacto significativo contra o PSG na noite de quarta-feira.

O que aconteceu na partida?

O PSG já estava no comando do placar, com o gol de Mbappé no final do jogo de ida dando ao time francês uma vantagem agregada de 1 a 0 antes do confronto no Bernabéu.

A jovem estrela francesa também abriria o placar na noite do jogo de volta, ao passar por Courtois e colocar o time de Mauricio Pochettino com dois gols de vantagem no intervalo.

A partir de então, tudo girava em torno de Benzema em Madrid.

O jogador de 34 anos marcou um hat-trick em 17 minutos para surpreender seus adversários e colocar os anfitriões em vantagem por 3 a 2 na eliminatória, com o Real virando uma partida que parecia não ter mais chance de vencer após os primeiros 45 minutos.