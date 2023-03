Karim Benzema rebate técnico da França e diz que não pediu para não jogar a Copa do Qatar

Após entrevista do técnico, o atacante do Real Madrid respondeu com veemência seu ex-comandante

Pela primeira vez desde a Copa do Mundo do Qatar, o atacante francês Karim Benzema rebateu, nas redes sociais, as falas do técnico Didier Deschamps, que garantiu que ele não tinha condições físicas para disputar a competição, a ele.

Após publicar um "meme" em formato de vídeo, onde um homem aparece repetindo a frase: "mentiroso é um mentiroso", Benzema disparou: "Santo Didier, boa noite...". Depois, em outra postagem, com o print da entrevista, o atacante colocou um emoji de palhaço com a frase: "que audácia".

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, concedeu uma entrevista ao jornal Le Parisien, argumentou por não ter aproveitado Karim Benzema do elenco na Copa do Mundo.

"O Karim (Benzema) não tinha, tal como o Varane, condições para ser titular 100% no primeiro jogo com a Austrália. Quando se lesionou, o nosso médico o levou para fazer uma ressonância magnética e ele (Benzema) enviou os resultados para um médico de Madrid. Quando voltou ao hotel me reuni com ele e o nosso médico, e os diagnósticos coincidiam. No melhor cenário, só poderia voltar aos treinos em 10 de dezembro."

"Estivemos juntos durante cerca de 20 minutos e quando o deixei lhe disse: 'Karim, não há pressa, organiza o teu retorno com a supervisão da seleção'. Mas quando acordei no dia seguinte percebi que já tinha ido embora. Foi a sua decisão, que respeito e entendo", disse Deschamps.

Deschamps aproveitou para comentar o fato que Benzema disputou um amistoso com o Real Madrid antes da final da Copa do Mundo. O treinador que não há comparação entre os níveis da partida.

"Jogou 30 minutos num jogo-treino. Acha que é comparável à intensidade de uma semifinal de uma Copa do Mundo? Apesar do seu talento e status, pode imaginar a sua volta no último momento? O próprio Karim me disse que não estaria apto para isso."

O treinador também se defendeu sobre a situação do jogador na equipe: "Nenhum jogador ficou satisfeito pela saída do Karim, ele também sabe disse. Depois do Mundial, tive uma conversa com o Karim e o perguntei se estava disponível para regressar. Ele confirmou a sua decisão de colocar um ponto final na carreira na seleção. Não me pergunte quais os seus argumentos, cabe a ele explicar isso ou não", finalizou Deschamps.