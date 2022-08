Benfica x Dínamo de Kiev: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Partida acontece nesta terça-feira (23), pelo jogo de volta da quarta fase da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Benfica e Dínamo de Kiev se enfrentam nesta terça-feira (23), no Estádio da Luz, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da quarta fase de classificação da Champions League 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, o Benfica pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação.

Para o confronto no Estádio da Luz, o time português segue sem contar com Lucas Veríssimo e João Victor, lesionados, enquanto o Dínamo de Kiev não poderá contar com Volodymyr Kostevych e Vladyslav Supryaga.

Por outro lado, Garmash e Sydorchuk, que cumpriram suspensão no primeiro jogo, retornam.

Prováveis escalações

Possível escalação do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, FMorato, Grimaldo; Luis, Fernandez; Mario, Silva, Neres; Ramos.

Possível escalação do Dínamo de Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak; Shaparenko, Andriyevskiy, Shepeliev; Buyalskyi, Tsygankov, Besedin.

Desfalques da partida

Benfica:

Lucas Veríssimo e João Victor: lesionados.

Dínamo de Kiev:

Volodymyr Kostevych e Vladyslav Supryaga: lesionados.

Quando é?

JOGO Benfica x Dínamo de Kiev DATA Terça-feira, 23 de agosto de 2022 LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Dínamo de Kiev

JOGO CAMPEONATO DATA Sturm 1 x 2 Dínamo Champions League 9 de agosto de 2022 Dínamo 0 x 2 Benfica Champions League 17 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dínamo x Dnipro Campeonato Ucraniano 28 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Zorya x Dínamo Campeonato Ucraniano 3 de setembro de 2022 A confirmar

Benfica

JOGO CAMPEONATO DATA Dínamo de Kiev 0 x 2 Benfica Champions League 17 de agosto de 2022 Casa Pia 0 x 1 Benfica Campeonato Português 13 de agosto de 2022

Próximas partidas