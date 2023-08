Benfica recusa oferta do Zenit por David Neres, mas russos insistem

Clube de São Petersburgo ofereceu 30 milhões de euros pelo atacante e promete nova investida

No mercado da bola em busca de um jogador par a suprir a saída de Malcom, o Zenit fez uma proposta de 30 milhões de euros ao Benfica por David Neres. Os portugueses, conforme soube a GOAL, recusaram. Os russos não desistiram e prometem uma nova investida.

O Benfica faz jogo duro para negociar o brasileiro que foi peça importantíssima da equipe na temporada passada. Este ano, no entanto, com a chegada de Di Maria, Neres tem ficado no banco de reservas, mas ainda assim, os portugueses não querem negocia-lo.

Nos próximos dias, o Zenit avalia subir a oferta para 40 milhões de euros, valores que também devem ser recusados. A multa do atacante no Benfica é de 100 milhões de euros. Nos últimos dias, Neres também recebeu algumas consultas da Arábia Saudita, mas nenhuma oferta ainda foi formalizada.

Neste momento, o brasileiro tem o desejo de seguir na Europa e recuperar o espaço no Benfica. O atacante acredita que tem potencial para voltar à seleção brasileira e confia que receberá mais oportunidades neste novo ciclo, com o técnico Fernando Diniz.