Benfica x Inter de Milão ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11) pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

Benfica e Inter de Milão se enfrentam na tarde desta terça-feira (11), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Quer ver jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

O Benfica chegou às quartas após vencer o Club Brugge duas vezes (2 a 0 e 5 a 1). O time Encarnado sonha em voltar a disputar uma semifinal de Champions pela primeira vez em 33 anos.

"Chegados a esta fase, qualquer jogo é especial. Vamos fazer um grande jogo contra uma equipa fantástica e vamos dar o nosso melhor. O espírito de equipa está em alta como sempre", disse Gonçalo Ramos em entrevista coletiva.

Do outro lado, a Inter de Milão não vive um bom momento e não vence há seis partidas. Os Nerazzurri, no momento, estão na quinta colocação do italiano e fora da zona de classificação para a próxima edição da Champions.

Escalações

Escalação do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Lucas Veríssimo e Grimaldo; Luis e Chiquinho; João Mário, Rafa Silva e Aursnes; Gonçalo Ramos.

Escalação da Inter de Milão: Onana; D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martinez e Dzeko.

Desfalques

Benfica

Gonçalo Guedes, Julian Draxler e Alexander Bah estão machucados, enquanto Nicolás Otamendi cumpre suspensão.

Inter de Milão

Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu estão lesionados.

Quando é?