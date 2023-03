Benfica x Club Brugge ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas; veja como acompanhar na TV e na internet

Benfica e Brugge se enfrentam na tarde desta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Benfica entra em campo com a vantagem de poder empatar, ou perder por até um gol de diferença para ficar com a vaga. Os Encarnados continuam com Ristic, Gonçalo Guedes e Draxler no departamento médico.

Já ao Brugge resta ganhar por até três gols a mais para avançar direto, ou por dois para levar a disputa para a prorrogação ou até às penalidades.

A campanha do Brugge na Champions League 2022/23

Brugge 1 x 0 Bayer Leverkusen- primeira rodada, 7 de setembro de 2022

Porto 0 x 4 Brugge - segunda rodada, 13 de setembro de 2022

Brugge 2 x 0 Atlético de Madrid - terceira rodada, 4 de outubro de 2022

Atlético de Madrid 0 x 0 Brugge - quarta rodada, 12 de outubro de 2022

Brugge 0 x 4 Porto - quinta rodada, 26 de outubro de 2022

Bayer Leverkusen 0 x 0 Brugge - sexta rodada, 1 de novembro de 2022

Club Brugge 0 x 2 Benfica - ida oitavas de final, 15 de fevereiro de 2023

A campanha do Benfica na Champions League 2022/23

Benfica 2 x 0 Maccabi Haifa - primeira rodada, 6 de setembro de 2022

Juventus 1 x 2 Benfica - segunda rodada, 14 de setembro de 2022

Benfica 1 x 1 PSG - terceira rodada, 5 de outubro de 2022

PSG 1 x 1 Benfica - quarta rodada, 11 de outubro de 2022

Benfica 4 x 3 Juventus - quinta rodada, 25 de outubro de 2022

Maccabi Haifa 1 x 6 Benfica - sexta rodada, 2 de novembro de 2022

Club Brugge 0 x 2 Benfica - ida oitavas de final, 15 de fevereiro de 2023

Escalações

Escalação do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, A. Silva, Grimaldo; Aursnes, Florentino; Mario, R. Silva, Neres; Ramos.

Escalação do Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Sylla, Meijer; Odoi, Onyedika; Buchanan, Vanaken, Lang; Jutgla.

Desfalques

Benfica

Mihailo Ristic, Gonçalo Guedes e Julian Draxler seguem no departamento médico.

Brugge

Andreas Skov Olsen se recupera de cirurgia.

Quando é?