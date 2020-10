Bem avaliado, Matheuzinho breca busca do Flamengo por novo lateral-direito

Jogador ganhou espaço e já negociação renovação de contrato com a diretoria rubro-negra

Desde o início do ano o buscava um lateral-direito. Na ocasião, a ideia era trazer um reserva para Rafinha. Hoje, no entanto, com Maurício Isla titular da posição, o jovem Matheuzinho vem ganhando cada vez mais espaço e brecou a busca por mais uma opção no setor, pelo menos até o momento.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar de se destacar na base, Matheuzinho não tinha muito espaço com Jorge Jesus. O treinador português, inclusive, destacou em várias oportunidades que alternativa na lateral-direita, que ainda conta com João Lucas, era um ponto fraco do elenco. Por esse motivo, a diretoria foi em busca de um atleta para a posição, mas por conta da Covid-19, priorizou outras situações.

Mais times

O tema só voltou à tona quando Rafinha deixou o clube rumo à Grêcia, sem um substituto imediato, o Flamengo agiu rápido e trouxe o chileno Maurício Isla. Mas o "susto" pela saída do ex- sem um substituto imediato, fez a diretoria voltar a vasculhar o mercado.

Nesse meio tempo, e com a janela de transferências fechada, Matheuzinho foi ganhando espaço com Domènec Torrent e correspondendo. Por isso, o clube deixou de buscar um novo lateral-direito e decidiu dar projeção ao jovem.

Dome deixou claro que, dentro da sua ideia, para trazer alguém nesse momento, só se for bem acima da média. Muitos nomes foram oferecidos nas últimas semanas, mas a diretoria não quis abrir conversas e somente uma grande oportunidade de mercado faria o clube mudar de ideia.

RENOVAÇÃO DE MATHEUZINHO

Mais artigos abaixo

O contrato de Matheuzinho vai até 2022, mas o Flamengo já negocia a renovação. É interesse das duas partes o novo acordo e internamente tratam a situação como bem avançada.

O jogador é bem avaliado por Domènec e a renovação faz parte de uma valorização dos jovens atletas que estão correspondendo bem no profissional. O zagueiro Natan, por exemplo, assinou um novo contrato este mês. Quem também assinará em breve um novo vínculo é o goleiro Hugo Souza.