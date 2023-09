Bélgica x Estônia: onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa

Bélgica foca em mais um passo rumo à classificação à Eurocopa de 2024; veja tudo o que você precisa saber

Bélgica e Estônia se enfrentam na tarde desta terça-feira (12), às 15h45 (de Brasília), no King Baudouin Stadium, pela 5ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da UEFA.TV, no streaming.

A Bélgica lidera o grupo F do torneio, com dez pontos conquistados até aqui - são três vitórias, um empate, oito gols anotados e apenas um tento concedido. Hoje, divide a liderança com a Áustria, que fica atrás nos critérios de desempate. Uma vitória significaria ampliar a diferença para a Suécia para, terceira colocada do grupo e que ainda joga na rodada, para sete pontos.

Correndo por fora pela classificação, a Estônia, do outro lado, possui apenas um pontinho até aqui e está virtualmente fora da briga. Matematicamente, ainda consegue lutar pela classificação, mas dependendo de uma série de resultados alheios e uma improvável sequência vitoriosa já iniciando nesta terça.

Prováveis escalações

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Onana, Trossard; Bakayoko, Lukaku, Carrasco. Técnico: Domenico Tedesco.

Estônia: Hein; Kuusk, Tamm, Mets; Peetson, Poom, Kait, Miller, Pikk; Ojamaa, Anier. Técnico: Thomas Haberli.

Desfalques

Bélgica

Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne (lesionados).

Estônia

A Estônia não possui desfalques divulgados.

Quando é?