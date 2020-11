Bélgica x Dinamarca: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Valendo a classificação para a semifinal da Liga das Nações, as seleções se enfrentam na quarta (16); veja como acompanhar ao vivo na internet

Precisando apenas de um empate, a recebe a , sua concorrente pela vaga nas semifinais da , na quarta-feira (18), às 16h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, no streaming. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bélgica x Dinamarca DATA Quart-feira, 25 de fevereiro de 2020 LOCAL King Power Stadion - Leuve, BEL HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Se ao menos empatarem, os belgas vão às semid da Nations / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, no streaming. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

As duas seleções brigam entre si para decidir a vaga na semifinais da Liga das Nações da Uefa. Para o deulo, a Bélgica deve ser a mesma do jogo anterior, a não ser que Dendoncker esteja bem para voltar a campo. Pelo lado dinamarquês, a dúvida é Schmeichel, que pode ficar de fora pelos protocolos de concussão.

Provável escalação da Bélgica: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Foket, Praet, Tielemans, Hazard; Mertens, De Bruyne; Lukaku

Provável escalação da Dinamarca: Ronnow; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Jensen, Larsen; Eriksen; Braithwaite, Poulsen

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BÉLGICA

JOGO CAMPEONATO DATA Bélgica 2 x 0 Liga das Nações 15 de novembro de 2020 Bélgica 2 x 1 Amistoso de clubes 11 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bélgica x 12 de junhos de 2021 16h (de Brasília) Dinamarca x Bélgica Eurocopa 17 de junho de 2021 13h (de Brasília)

DINAMARCA

JOGO CAMPEONATO DATA Dinamarca 2 x 1 Islânida Liga das Nações 15 de novembro de 2020 Dinamarca 2 x 0 Amistoso de clubes 11 de novembro de 2020

Próximas partidas