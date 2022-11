Bélgica vai para 'tudo ou nada' na Copa com geração envelhecida e clima quente no vestiário

Os belgas correm o risco de não avançarem às oitavas de final enquanto brigas internas acontecem nos bastidores

A Bélgica, por muito tempo nos últimos anos, foi líder do ranking de seleções da Fifa, e viveu um grande período de alta com uma geração especial. Agora, porém, vai para a última rodada do Grupo F com chances de ficar de fora do mata-mata e, pior ainda, com conflitos no vestiário.

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo não foi boa para a Bélgica. Além de uma dura derrota para a seleção de Marrocos, um time inferior aos belgas, também houveram trocas de farpas entre o elenco, que indicam um vestiário enfraquecido para a seleção que chega ao último jogo para o tudo ou nada.

Após o 2 a 0 sofrido para os marroquinos, Kevin De Bruyne chegou a dizer que a geração que encontrou já está muito velha para brigar forte na Copa do Mundo, enquanto Eden Hazard deu uma cornetada mais voltada para a defesa belga, dizendo que os jogadores não são mais tão rápidos. A fala do jogador do Real Madrid, aliás, não caiu muito bem entre os defensores e Jan Vertigem respondeu alfinetando os atacantes: "Acho que atacamos mal porque também somos muito velhos na frente".

E, segundo informações da RTL, a briga não se resumiu à troca de farpas através de falas públicas, mas também partiu para via de fato, com Lukaku precisando separar uma briga entre atletas dentro do vestiário.

Enquanto isso, a Bélgica ainda não está garantida das oitavas de final da Copa do Mundo. Na última rodada, quando vai enfrentar a Croácia, precisa vencer, ou torcer por uma goleada do Canadá em caso de empate. a derrota elimina os belgas automaticamente.