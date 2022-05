Beckham quer que Cristiano Ronaldo fique no Man United

David Beckham apoiou a permanência de Cristiano Ronaldo no Manchester United neste verão.

A temporada 2021-22 foi um sucesso a nível pessoal para o português de 37 anos, mas os seus 24 gols não foram suficientes para garantir um troféu ou a qualificação para a Liga dos Campeões.

Com um verão de mudanças esperadas quando o novo técnico, Erik ten Hag, assumir, houve especulações de que Ronaldo seria um dos que poderiam abrir caminho, mas Beckham espera que não seja o caso.

Falando à Sky Sports sobre a perspectiva de Ronaldo ficar em Old Trafford, Beckham disse: "Obviamente, Cristiano é um dos melhores jogadores dos últimos 15 anos com Leo [Messi]. torcedores e importantes para ele. Sabemos o quanto o United significa para ele. E ele ainda está fazendo o que faz de melhor. Marcando gols e criando, e é isso que Cristiano faz. Mesmo na idade dele, estar fazendo o que está fazendo é incrível. Espero que continue e espero que ele fique por mais um ano ou dois”, contou.

Getty

Beckham elogia torcedores do Manchester United

Beckham também elogiou os torcedores do Manchester United por sua lealdade durante uma temporada difícil para o clube.

Os Red Devils estão tropeçando no final da campanha sob o comando do técnico interino Ralf Rangnick, perdendo três das últimas cinco partidas, incluindo a goleada de 4 a 0 de sábado para o Brighton.

"Há mudanças a serem feitas e mudanças que estão acontecendo", disse Beckham, que fez 394 jogos pelo clube entre 1992 e 2003.

“É um final difícil para a temporada, mas é o final da temporada e tenho certeza que muitos fãs estão agradecidos por isso, porque foi difícil, cheio de altos e baixos. Os jogadores fizeram o que podem fazer de melhor e o treinador também. Mas você ainda aparece no estádio. Eu estava lá alguns meses atrás e todos os lugares estavam ocupados. Os torcedores ainda acreditam e apoiam e sempre vão apoiar o time, porque é isso que os torcedores do United fazem. Não há muitos times que passaram pelo que o United passou nos últimos anos e ainda estão lotando seu estádio. Então isso diz muito sobre os fãs e no que eles acreditam”.