Flamengo x Al-Hilal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

De olho na final, Rubro-Negro estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira (17) ; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Favorito a reediar a final com o Liverpool, o Flamengo primeiro terá de passar pelo Al-Hilal na semifinal do . A partida está marcada para esta terça-feira (17), às 14h30 (de Brasília), em Doha. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o , além do Sportv, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida e o pré-jogo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Al-Hilal DATA Terça-feira, 17 de dezembro LOCAL Khalifa Stadium - Doha, QAT HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida rubro-negra invadiu Doha / Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Absoluto sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo desembarcou em Doha esbajando confiança para encerrar o ano com mais um título. Após a conquista do Brasileirão e Libertadores, a equipe agora mira no Mundial de Clubes, sonhando em reeditar a final com o .

Em relação a escalação, o técnico português deve manter o time base que foi utilizado durante toda a temporada.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique, Éverton Ribeiro e Gabigol

AL-HILAL

Após vencer o Espérance por 1 a 0 e confirmar a vaga na semifinal do Mundial, o Al-Hilal pode entrar em campo para enfrentar o Fla com duas mudanças na equipe.

Gomis, autor do gol da classificação, pode começar o duelo entre os titulares, além de Giovinco, principal jogador da equipe.

Por outro lado, o técnico Lucescu não poderá contar com Kanno, expulso contra o Espérance.

“Sabemos que são jogadores de alto nível, atuaram por muito tempo na Europa, mas no futebol atual não se joga só com nomes, são 11 contra 11, sabemos que será complicado, uma grande partida”, analisou Carrillo.

Provável escalação do Al-Hilal:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 6 x 1 Avaí Brasileirão 5 de dezembro 4 x 0 Flamengo Brasileirão 8 de dezembro

AL-HILAL