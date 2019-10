Flamengo de 2019 ou Cruzeiro de 2003? Vaga na final abre debate sobre melhor time

Goleada sobre o Grêmio na semifinal da Copa Libertadores faz com que o Rubro-Negro deste ano seja comparado ao Cruzeiro campeão da Tríplice Coroa

A pergunta é direta, mas deixa dúvidas e traz um debate muito grande. Qual time é melhor: o de 2003 ou o de 2019?

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

A goleada do Fla sobre o na partida de volta da semifinal da faz com que a indagação se transforme em debate nas redes sociais, mais especificamente no Twitter.

Uma discussão entre jornalistas e torcedores dos dois clubes fez com que o termo "Cruzeiro de 2003" se tornasse um dos mais comentados na manhã desta quinta-feira (24), dia seguinte à vitória rubro-negra sobre os gremistas na volta da semifinal da Libertadores.

A discussão é válida, mas é preciso fazer um contraponto neste momento. O Cruzeiro de 2003 venceu três títulos - , Brasileirão e Copa do . Liderado por Alex, capitão da equipe naquele ano, e pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, o time mineiro fez uma temporada histórica, quebrando todos os recordes na primeira edição do Brasileiro como pontos corridos.

Mais artigos abaixo



(Foto: Divulgação Cruzeiro)

O Flamengo pode repetir o feito do time mineiro. Campeão carioca, o caminha a passos largos para a conquista do título brasileiro, com dez pontos de vantagem para o , vice-líder da competição.

Na Libertadores, a equipe está garantida na decisão. O Flamengo enfrentará o , da , no Estádio Nacional do em 23 de novembro.

Reza a lenda que qualquer time que se destacar no futebol brasileiro será comparado ao Cruzeiro de 2003 pic.twitter.com/muKSz67W9t — ™ (@CruzeiroDD) October 24, 2019

O #Cruzeiro de 2003 não era seleção. Era equipe, conjunto, magia! Quem não se lembra do Maurinho apontando onde iria cruzar a bola na área? Alex colocando as defesas no bolso. Era magia aquilo ali. Qualquer outro time que viesse depois daquele #Cruzeiro seria só mais um time. — Mericks Mendes (@mericks_) October 24, 2019

O Cruzeiro de 2003 é um dos times mais importantes da história do futebol brasileiro. Conquistou o Mineiro, o Brasileirão e a . Fez 100 pontos no Brasileirão e 179 gols no ano!! Ridicularizaram os pontos corridos e os adversários. Alex só não fez chover. Pura magia! — Leonardo Garcia Gimenez (@leonageral) October 24, 2019

Na polêmica sobre quem seria melhor o Cruzeiro de 2003 ou o Flamengo de 2019. Acho que o Cruzeiro de 2003 venceria por 1x0 só.



Temos que levar em conta que a maioria dos jogadores já está aposentado. — Douglas Ribeiro (@douglasiks) October 24, 2019

Cruzeiro de 2003 era uma seleção!! E você? Se lembra de como era o mundo em 2003? Ficava conversando no ICQ? Jogava muito PS2? pic.twitter.com/iR2oozITon — Futebol Carioca dos Anos 90 (@Futebol_anos90) October 24, 2019