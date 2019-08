Bayern sonda Coutinho enquanto Barcelona negocia com PSG

Clube alemão analisa uma possível contratação do brasileiro, mas vai depender das condições do time catalão

Um dos jogadores que vive um dos momentos de maior incerteza na elite do futebol europeu é o brasileiro Philippe Coutinho. O meio-campista do dessa vez despertou interesse do de Munique, que, de acordo com o Mundo Deportivo, fez uma sondagem ao Barça para saber quais seriam os valores e condições envolvidos.

Existe, porém, uma outra opção, já que o Barcelona vive a expectativa de fechar a contratação de Neymar e uma das formas de abater o alto valor pedido pelo seria a inclusão de um jogador na negociação. Por isso, o Bayern não chega como o principal favorito para o possível novo destino de Coutinho.

Isso porque o PSG teria aceitado Coutinho como moeda de troca. Não apenas ele, mas o lateral-direito Nelson Semedo e mais 50 milhões de euros (cerca de R$ 223 milhões). Com Neymar sendo xingado pela torcida do PSG, o clube deve encaminhar com mais pressa a venda dele, mesmo embora Thomas Tuchel tenha afirmado que não vai dormir caso o camisa 10 saia do time da capital francesa.

O time alemão sondou o Barça para ver se existe a possibilidade de um empréstimo, assim como aconteceu com James Rodríguez. O principal motivo disso é o alto salário que Coutinho ganha na equipe blaugrana.