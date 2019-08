"Se perdermos Neymar, não vou dormir", diz técnico do PSG

Thomas Tuchel, treinador do Paris Saint-Germain, fala sobre a possível saída de Neymar e não gostaria de perder o jogador neste mercado da bola

Thomas Tuchel não quer perder Neymar. O técnico espera que o craque brasileiro permaneça no Parc des Princes, mesmo com o assédio do sobre o jogador de 27 anos.

Em entrevista ao TV Show Canal Football Club, da , o alemão se manifestou a respeito do caso do atacante.

"Não tenho novidades sobre o seu futuro. Ele está conosco, ele foi muito decisivo para nós. Se perdermos Neymar, não vou dormir, talvez. Porque é difícil perder e encontrar outro atleta que faça as mesmas coisas que ele para nós. Talvez não ter novidades é uma boa notícia", declarou.

Neymar ainda não tem futuro definido. O jogador está na mira de clubes como Barcelona e . O mais provável é que ele siga no Parc des Princes na temporada 2019/2020.