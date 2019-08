Exclusivo: PSG quer Coutinho, Semedo e 50 milhões de euros para liberar Neymar

Clube francês faz sua pedida para liberar o atacante brasileiro aos catalães

Depois de semanas de silêncio, o enfim admite que está negociando Neymar. A Goal apurou que o clube francês pretende escutar o , mas já tem um pedido inicial para os catalães.

O time parisiense quer Philippe Coutinho, Nelson Semedo e um valor de 50 milhões de euros (R$ 223 milhões) para liberar a volta do atacante brasileiro à , segundo fontes próximas à diretoria. A bola agora está com o Barcelona, que tem a concorrência do Real Madrid.

"As negociações estão mais avançadas que antes, mas ainda não há acordo. Veremos o que acontecerá. Todos precisamos que o futuro seja definido", declarou Leonardo, diretor esportivo do PSG, neste sábado, sem confirmar qual destino é o mais provável para Neymar.

O Barcelona havia oferecido outros atletas ao PSG, como o atacante Ousmane Dembele, entretanto a má relação com o técnico Thomas Tuchel nos tempos de afastaram a chance da transação. O Barça também considerou liberar o zagueiro Samuel Umtiti, que não ganhou o apreço dos franceses.

Semedo, por sua vez, chegou a ser alvo do , mas o Barcelona não aceitou negociar o lateral direito português.

Neymar está recuperado de lesão sofrida enquanto se preparava para a com a seleção brasileira. O atacante não chegou a participar das partidas de pré-temporada com o PSG, mas nos últimos dias treinou normalmente com o restante do elenco. Neste domingo, Neymar perderá a estreia na Ligue 1 diante do Nimes justamente para decidir seu futuro, segundo informou Leonardo.