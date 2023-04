O Bayern vai vender Sadio Mané após agressão em vestiário?

Atleta foi acusado de acertar soco em companheiro de clube Leroy Sané, após derrota para o Manchester City pela Champions League

Os atacantes Sadio Mané e Leroy Sané foram vistos discutindo durante a partida contra o Manchester City pela Uefa Champions League, quando a equipe inglesa fez 3 a 0 no Bayern de Munique e saiu na vantagem para o jogo de volta na Alemanha. No vestiário após o duelo, porém, foi relatado que a intriga entre os atletas piorou e o senegalês agrediu o companheiro com um soco no rosto.

O jornalista do portal Sky Germany, Florian Plettenburg, relatou que a punição pensada pelo Bayern a ser cobrada por Mané vai além de uma "multa". Segundo informou, a equipe alemã considera decidir entre suspender ou até mesmo vender o jogador após o ocorrido.

Mané viveu momento difícil em 2022, se lesionando antes da Copa do Mundo no Qatar, torneio do qual foi desfalque para a seleção de Senegal. Recentemente, reforçou o Bayern de Munique após saída do Liverpool, pelo qual foi campeão da Liga dos Campeões e Mundial de Clubes, em 2019.

Pelos Bávaros nesta temporada, o atacante somou 32 partidas disputadas e 11 gols marcados, sendo titular em 24 dos duelos. O jogador também ajudou com cinco assistências durante o período. O próximo embate do Bayern será contra o Hoffenheim pela Bundesliga neste sábado (15), e Mané não será opção para o técnico Thomas Tuchel.