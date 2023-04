Sadio Mané deu soco em Leroy Sané após derrota do Bayern para o Manchester City?

Após a derrota na Champions, teria ocorrido uma suposta briga entre companheiros de Bayern

Após a derrota por 3 a 0 para o Manchester City na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, uma suposta briga entre jogadores do Bayern começou a ganhar repercussão. Conforme relatado por vários meios de comunicação, incluindo Bild, Sky e Sport1, supostamente houve uma briga física entre dois jogadores do clube alemão no Etihad Stadium.

O motivo da briga teria sido um lance aos 38 minutos da segunda etapa, quando o alemão Leroy Sané reclamou com o senegalês Sadio Mané por não ter se aproximado da jogada para receber um passe. Os dois pontas discutiram dentro de campo

Getty Images

Segundo o Bild, os dois companheiros de equipe continuaram a discussão no vestiário do Bayern. Sadio Mané reclamou das palavras ditas por Sané, e depois teria batido na boca dele. O conflito só foi resolvido quando os companheiros intervieram. Para acalmar a situação, Sané até saiu do vestiário depois.

Ainda de acordo com o Bild, o atacante Mané pode ser multado pelo Bayern. Ainda não houve uma declaração oficial do Bayern sobre o suposto incidente.