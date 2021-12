Na base do São Paulo desde os 14 anos, o lateral-esquerdo Welington pode ser a próxima cria de Cotia a mostrar seu talento no futebol europeu. Segundo soube a Goal, o Bayern Leverkusen, da Alemanha, oficializou o interesse na contratação do jogador.

Welington é visto como um jovem muito promissor no clube e teve contrato renovado em junho deste ano. O novo vínculo vai até dezembro de 2024. O São Paulo, no entanto, não descarta fazer negócio, uma vez que precisa gerar receitas. Ainda segundo soube a Goal, as conversas podem avançar nos próximos dias.

O jovem lateral-esquerdo é visto como um jogador que entrega um bom equilíbrio entre ataque e defesa. Lê bem os espaços e consegue antecipar bem as jogadas. Além disso, o jogador mostra qualidade em curto espaço e vem sendo acompanhado de perto pela comissão técnica da seleção brasileira sub-20.

Para muitos torcedores do São Paulo, Welington foi a grande revelação da equipe no Brasileirão 2021 e merecia ser o dono da posição. Ao todo, ele disputou 31 jogos na temporada, anotando um gol.