Bayern de Munique x Augsburg ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

A partida será disputada neste sábado (11), no Allianz Arena; veja como acompanhar na internet

Bayern de Munique e Augsburg se enfrentam neste sábado (11), às 11h30 (de Brasília), no Allianz Arena, pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, na internet.

Tentando se afastar de vez da zona de rebaixamento da competição, o Augsburg quer surpreender o Bayern de Munique em sua casa. A equipe ocupa o 13º lugar, com 27 pontos conquistados.

Depois de eliminar o PSG e garantir vaga nas quartas da Champions League, o Bayern de Munique muda o foco para manter a liderança da Bundesliga. A equipe está com 49 pontos, a mesma pontuação do maior rival, o Borussia Dortmund.

Em toda a história, este será o 25º duelo das equipes. O Bayern, por sua vez, conquistou 24 vitórias, empatou duas vezes e perdeu quatro vezes para o Augsburg. No último duelo, os Bávaros venceram por 5 a 2, fora de casa, pela 2ª eliminatória da Copa da Alemanha.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Sommer; Stanisic, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka, Muller; Musiala, Coman e Choupo-Moting. Técnico: Julian Nagelsmann.

Augsburg: Gikiewicz; Gumy, Guoweleeuw, Veiga, Pedersen; Vargas, Dorsch, Engels, Maier; Demirovic e Beljo. Técnico: Enrico Maaben.

Desfalques

Bayern de Munique

Manuel Neuer e Lucas Hernández, lesionados, estão fora.

Augsburg

Fredrik Jensen, Feliz Udookhai, André Hahn, Reece Oxford e Tobias Strobl, machucados, são desfalques certos.

Quando é?