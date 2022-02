Basel deseja Kaio Jorge, da Juventus, mas brasileiro não se interessa

O Basel, da Suíça, tem interesse em Kaio Jorge, da Juventus. Mesmo sendo pouco usado pelo técnico Massimiliano Allegri, o brasileiro não quer essa transferência. A GOAL apurou que o Basel gostaria muito de contar com o futebol do atleta revelado no Santos, mas essa possibilidade não o empolga.

Em meio ao fechamento dos principais mercados de transferências da Europa, o da Suíça segue aberto. A janela no país se encerrará nesta terça-feira (dia 15).

Apesar desse interesse do Basel e de outros clubes recentemente, como por exemplo o Sassuolo, a ideia de Kaio Jorge é permanecer na Juventus.

Nesta temporada o atacante soma 11 jogos pela Juventus. O Santos vendeu Kaio Jorge em agosto do ano passado, por 3 milhões de euros fixos e mais 1 milhão de euros de bônus por performance. O Peixe também ficou com 5% de mais-valia em uma venda futura e prioridade em caso de empréstimo do jogador para o futebol brasileiro.