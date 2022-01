Juventus e Kaio Jorge recusam investidas e brasileiro fica

Kaio Jorge fica na Juventus nesta janela de transferências. O atacante foi alvo de alguns clubes interessados na contratação por empréstimo, entre eles por exemplo o Sassuolo, da Itália. Mas tanto a Juve quanto o atleta brasileiro decidiram pela permanência.

Entre os clubes interessados por Kaio Jorge estavam Cagliari, Basel, Salernitana (contratou Mikael, ex-Sport) e Granada, além do próprio Sassuolo. O futuro do brasileiro estava aberto até esta segunda-feira (31), dia final da janela de transferências para alguns países da Europa.

Com a decisão da Juventus e do próprio Kaio Jorge tomada nesta segunda-feira, o atacante tentará se firmar no time do técnico Massimiliano Allegri. A concorrência é forte no ataque da Juve, ainda mais após a contratação de Vlahovic, da Fiorentina.

Vendido pelo Santos, Kaio Jorge fez dez jogos e ainda não marcou pelo time profissional da Juventus.