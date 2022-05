Barcelona x Lyon na Champions League feminina: onde assistir ao vivo, data, horário, escalações e mais

Vale o título! Barcelona e Lyon se enfrentam neste sábado (21), no Allianz Stadium, em Turim, a partir das 14h (de Brasília), pela final da Champions League feminina. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming, e gratuitamente no Youtube do canal do DAZN.

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Lyon DATA Sábado, 21 de maio de 2022 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 14h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Lina Lehtovaara

Assistentes: Chrysoula Kourompylia e Karolin Kaivoja

Quarto árbitro: Jana Adamkova

VAR: Tiago Bruno Lopes Martins

ONDE VAI PASSAR?

A grande final entre Lyon e Barcelona será transmitida gratuitamente no Youtube, no canal do DAZN. A narração será de Gustavo Ribeirão e os comentários de Marina Izidro.

O torcedor também poderá acompanhar a decisão no streaming do DAZN. Para assinar, basta clicar aqui. Além da Champions feminina, a plataforma também transmite, entre outros campeonatos, a Série C do Brasileiro.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atual campeão, o Barcelona terá pela frente o heptacampeão Lyon na final da Champions feminina, depois de eliminar o Wolfsburg na semifinal (5 a 3 no placar agregado).

A única vez que o Barça não venceu uma partida oficial nesta temporada foi a derrota para as alemãs por 2 a 0 no jogo de volta da semifinal da UCL. Antes, vinha de uma sequência de 40 vitórias consecutivas.

A principal arma da equipe catalã para a grande decisão é a capitã Alexia Putellas, detentora das principais premiações individuais do futebol feminino. A artilheira soma 10 gols, além de duas assistências na competição.

"Ter a oportunidade de jogar pelo meu time de infância é como um sonho. É como se essa não fosse minha vida real, porque tudo está indo melhor do que eu jamais poderia imaginar. A temporada inteira foi um sonho", afirmou Alexia Putellas.

Do outro lado, o Lyon, maior campeão da competição (sete troféus), eliminou o rival PSG na semifinal, e chega para a sua décima final, isto tudo desde 2010.

"Sabemos que vamos jogar contra uma bela equipe. Temos muito respeito pelo Barcelona, isto porque têm muitas qualidades individuais e coletivas. Acho que, atualmente, é a equipe que joga o melhor futebol. Mas isso não é suficiente para vencer. Também temos qualidades do nosso lado para triunfar. Precisamos jogar muito bem porque o Barcelona provou recentemente que pode ser muito forte, mas estamos prontas", afirmou a técnica do Lyon, Sonia Bompastor.

Se o Barcelona conta com o talento de Alexia Putellas, do outro lado, o Lyon tem Catarina Macario, que balançou as redes em sete oportunidades, além de duas assistências na Champions League feminina 2021/22.

"Eu acho o Barcelona um grande time, que é treinado por um bom treinador. Vai ser uma partida interessante, com certeza. Nós também temos um time com jogadoras de nível mundial, temos a experiência em nosso favor", afirmou a artlheira do Lyon.

Provável escalação do Barcelona: Paños; Torrejón, Paredes, Mapi León, Ouahabi; Losada, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Hermoso, Martens.

Provável escalação do Lyon: Endler; Carpenter, Renard, Mbock Bathy, Bacha; Henry, Egurrola, Horan; D Cascarino, Hegerberg, Macario.

A campanha do Barcelona na Champions League feminina 21/22

Barcelona 4 x 1 Arsenal - fase de grupos

Koge 0 x 2 Barcelona - fase de grupos

Barcelona 4 x 0 Hoffenheim - fase de grupos

Hoffenheim 0 x 5 Barcelona - fase de grupos

Arsenal 0 x 4 Barcelona - fase de grupos

Barcelona 5 x 0 Koge - fase de grupos

Real Madrid 1x3 Barcelona - quartas de final (ida)

Barcelona 5x2 Real Madrid - quartas de final (volta)

Barcelona 5x1 Wolfsburg - semifinal (ida)

Wolfsburg 2x0 Barcelona - semifinal (volta)

A campanha do Lyon na Champions League 21/22

Hacken 0 x 3 Lyon - fase de grupos

Lyon 5 x 0 Benfica - fase de grupos

Lyon 2 x 1 Bayern - fase de grupos

Bayern 1 x 0 Lyon - fase de grupos

Benfica 0 x 5 Lyon - fase de grupos

Lyon 4 x 0 Hacken - fase de grupos

Juventus 2x1 Lyon - quartas de final (ida)

Lyon 3x1 Juventus - quartas de final (volta)

Lyon 3x2 Paris Saint-Germain - semifinal (ida)

Paris Saint-Germain 1x2 Lyon - semifinal (volta)

Artilheiras brasileiras na história da Champions League feminina

Como era de se esperar, Marta é o principal destaque. A brasileira apareceu entre as goleadoras da UCL feminina em quatro temporadas.

Marta em 2006/07 - vice-artilheira pelo Umea (SUE), com seis gols

- vice-artilheira pelo Umea (SUE), com seis gols Marta em 2007/08 - artilheira pelo Umea (SUE), com cinco gols

- artilheira pelo Umea (SUE), com cinco gols Marta em 2008/09 - vice-artilheira pelo Umea (SUE), com quatro gols

- vice-artilheira pelo Umea (SUE), com quatro gols Marta em 2013/14 - terceira artilheira pelo Tyreso (SUE), com sete gols

- terceira artilheira pelo Tyreso (SUE), com sete gols Cristiane em 2016/17 - terceira artilheira pelo PSG (FRA), com seis gols

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Rayo Vallecano 1 x 6 Barcelona Espanhol feminino 8 de maio de 2022 Barcelona 2 x 1 Atlético de Madrid Espanhol feminino 15 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Real Madrid Copa da Rainha 25 de maio de 2022 16h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

LYON

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 1 x 2 Lyon UCL feminina 30 de abril de 2022 Lyon 2 x 0 PSG Ligue 1 feminina 8 de maio de 2022

Próximas partidas