Real Madrid? Entenda por que o Lyon é o maior vencedor da Champions League

A final da Liga dos Campeões de 2022 entre Lyon e Barcelona se trata de mais do que um troféu.

Para Ada Hegerberg, também se trata de respeito.

"Existia futebol feminino antes do Barcelona, e foi jogado aqui por anos", disse a lenda do Lyon ao L'Equipe, no mês passado.

"Temos que ganhar novamente para recuperar nosso lugar no futebol mundial e temos a chance de fazê-lo nesta temporada. Nunca perdemos contra o Barcelona."

Está claro que o Lyon se incomoda com o fato de que as Blaugranas não só conquistaram seu título na última temporada, mas também seu status como as queridinhas do futebol feminino.

Durante a temporada, todo o mundo do futebol ficou espantado com as exibições dominantes do Barça e o recorde de público.

Hegerberg e companhia evidentemente sentem que seus feitos notáveis foram negligenciados, quase esquecidos.

Isso certamente não deveria ser o caso, é claro.

Afinal, não estamos falando apenas da melhor equipe que a Champions League Feminina já viu.

O Lyon é o melhor time que o torneio já viu e ponto final.

Lembre-se, do lado masculino, o mais bem sucedido na era da Liga dos Campeões é o Real Madrid, que ganhou três seguidas entre 2016 e 2018.

O Lyon os equiparou em cada passo do caminho, mas depois adicionou mais dois títulos para completar, em 2019 e 2020.

Claro, o Real de Gento, Puskas e Di Stefano também reivindicou cinco Copas Europeias seguidas.

No entanto, nem mesmo esse lado lendário dominou o torneio como o Lyon por mais de uma década.

O Madri venceu seis Copas da Europa em 11 temporadas, entre 1955 e 1966, bem como terminou como vice-campeão duas vezes.

O Lyon, no entanto, ganhou sete desde a sua primeira final em 2010 – também perdendo duas ao longo do caminho – e agora estão se propondo ao que seria um oitavo triunfo em 12 anos.

A sua longevidade é verdadeiramente espantosa, um testemunho não só da admirável vontade de Jean-Michel Aulas de investir nos melhores talentos, mas também da cultura de excelência do clube.

"Tivemos uma equipe por vários anos e um presidente que acredita nisso, que nos deu dinheiro e recursos para construir um grupo de alto nível", disse a capitã Wendie Renard. "Jogadoras vêm e vão, mas tentamos manter o DNA do Lyon."

De fato, isso tem sido parte integrante de seu sucesso sustentado.

Renard é uma das três jogadoras restantes do grupo que perdeu nos pênaltis para o Turbine Potsdam em sua primeira final da Liga dos Campeões, em 2010, juntamente com Sarah Bouhaddi e Amandine Henry.

No entanto, o Lyon incutiu uma ética de trabalho que nunca mudou, o que significa que seus padrões nunca caíram.

Alice Sombath, por exemplo, passou pelas formações do Paris Saint-Germain, que começou a investir pesadamente em sua equipe feminina nos últimos anos, mas ela diz que só "percebeu o que significava ser uma profissional" depois de chegar ao Lyon.

Kenza Dali, entretanto, diz que cada dia que passou no clube era um teste à sua qualidade e compromisso.

"Quando você trabalha no Lyon, você entende por que elas ganham tudo", explicou a meio-campista do West Ham.

"Todo treinamento é tão duro, muito duro, elas treinam pesado. Você tem que ganhar seu lugar todos os dias."

Essencialmente, não há alívio. Mesmo nas raras ocasiões em que perdem, elas retornam melhor do que antes, que é exatamente o que elas pretendem provar contra o Barcelona em Turim no dia 21 de maio.

Como disse a ex-atacante do Lyon, Lotta Schelin, à GOAL, "Ganhar já é difícil, mas perder e depois voltar? É quando se pode ver os verdadeiros vencedores."

"É por isso que a história do Lyon é perfeita, de certa forma."

E é também por isso que elas são a maior equipe na história da Liga dos Campeões...