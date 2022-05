Final da Champions League feminina 2021/22: onde vai transmitir em português e mais informações

Após grandes confrontos nas quartas de final e nas semifinais, a Uefa Champions League feminina 2021/22 chega em sua grande final.

Maior campeão do torneio com sete conquistas, o Lyon enfrenta o Barcelona, atual campeão da competição. O duelo acontecerá no próximo sábado (21), no Allianz Stadium, às 14h (horário de Brasília).

Aqui na GOAL você confere todos os detalhes da grande final da Champions feminina.

Como Barcelona e Lyon chegaram à final?

Na fase de grupos, o Barcelona ficou no Grupo C, junto com Arsenal, Hoffenheim e Koge. A equipe catalã se classificou na primeira colocação do grupo, com uma campanha perfeita. Foram seis vitórias nos seis jogos, com 24 gols marcados e apenas um sofrido. Nas quartas de final, o Barcelona eliminou o Real Madrid no "El Clásico", e, nas, semifinais bateu o Wolfsburg.

Já o Lyon ficou no Grupo D da Champions League junto com Bayern de Munique, Benfica e Hacken. A equipe francesa se classificou na primeira colocação, com cinco vitórias e uma derrota. Nas quartas de final, o Lyon bateu a Juventus, enquanto nas semifinais eliminou o Paris Saint-Germain.

Campanha do Barcelona

Fase de grupos

1ª rodada

Barcelona 4 x 1 Arsenal - 5 de outubro

2ª rodada

Koge 0 x 2 Barcelona - 14 de outubro

3ª rodada

Barcelona 4 x 0 Hoffenheim - 10 de novembro

4ª rodada

Hoffenheim 0 x 5 Barcelona - 17 de novembro

5ª rodada

Arsenal 0 x 4 Barcelona - 9 de dezembro

6ª rodada

Barcelona 5 x 0 Koge - 15 de dezembro

Quartas de final

Jogo de ida

Real Madrid 1x3 Barcelona - 22 de março

Jogo de volta

Barcelona 5x2 Real Madrid - 30 de março

Semifinal

Jogo de ida

Barcelona 5x1 Wolfsburg - 22 de abril

Jogo de volta

Wolfsburg 2x0 Barcelona - 30 de abril

Campanha do Lyon

Fase de grupos

1ª rodada

Hacken 0 x 3 Lyon - 5 de outubro

2ª rodada

Lyon 5 x 0 Benfica - 14 de outubro

3ª rodada

Lyon 2 x 1 Bayern - 10 de novembro

4ª rodada

Bayern 1 x 0 Lyon - 17 de novembro

5ª rodada

Benfica 0 x 5 Lyon - 9 de dezembro

6ª rodada

Lyon 4 x 0 Hacken - 15 de dezembro

Quartas de final

Jogo de ida

Juventus 2x1 Lyon - 23 de março

Jogo de volta

Lyon 3x1 Juventus - 31 de março

Semifinal

Jogo de ida

Lyon 3x2 Paris Saint-Germain - 24 de abril

Jogo de volta

Paris Saint-Germain 1x2 Lyon - 30 de abril

Onde assistir ao jogo da grande final da Champions feminina 2021/22?

A grande decisão entre Lyon e Barcelona terá transmissão em português na plataforma DAZN, que fechou um acordo para transmitir as duas próximas edições da Champions League feminina.

Para assinar, basta clicar aqui, e você será redirecionado para o portal da DAZN.

Além da Champions feminina, virando assinante, o cliente terá direito a vários jogos e competições, desde a Série C do Brasileirão, até os jogos da MLS.