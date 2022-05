Brasileiras na Liga dos Campeões feminina: campeãs, quem jogou final e mais

Se brasileiros são sinônimo de futebol bem jogado, a história não é diferente no esporte feminino, onde craques históricas marcaram época em clubes espalhados pelo mundo.

A Liga dos Campeões Feminina, principal competição entre clubes da Europa, foi palco de alguns dos nomes de peso do futebol brasileiro. Disputado desde a temporada 2001/02, o campeonato teve Marta, Cristiane e outras craques brasileiras como seus destaques desde então.

Com a proximidade da decisão da Liga dos Campeões Feminina de 2021/22, entre Barcelona e Lyon, a Goal preparou uma lista completa com todas as brasileiras que participaram de finais da competição e as artilheiras históricas do torneio.

Brasileiras nas finais da Liga dos Campeões Feminina

2003/04 - Marta

Logo na quarta edição da Liga dos Campeões Feminina, uma jovem brasileira disputou a sua primeira final europeia pelo Umea da Suécia, Marta, hoje considerada a "Rainha do futebol". Então com 18 anos, a atacante deixou sua marca na vitória por 8x0 no placar agregado contra o Frankfurt.

2004/05 - Cristiane

A temporada seguinte apresentou a atacante Cristiane para o mundo. Referência mundial quando o assunto é bola na rede, a brasileira tinha só 19 anos e saiu do banco em duas oportunidades no agregado de 5x1 do Turbine, da Alemanha, contra o Djurgarden.

2005/06 - Cristiane

Finalista da liga novamente, o Turbine encarou o tradicional Frankfurt na decisão de 2006, quando Cristiane voltou a ser acionada do banco de reservas. Com derrotas por 4x0 e 3x2 para as conterrâneas, o time da brasileira ficou com o vice.

2006/07 - Marta e Elaine

Após um hiato de três anos, Marta retornou à decisão da Liga dos Campeões Feminina, novamente com o Umea, da Suécia. Desta vez acompanhada de meia Elaine, não conseguiram evitar a vitória do Arsenal por 1x0 na finalíssima.

2007/08 - Marta

Mais uma final, mais uma participação de Marta. Apesar de balançar as redes já no primeiro minuto da partida de ida do Umea contra o Frankfurt, a brasileira amargou mais um vice, com a derrota por 4x3 no agregado.

2009/10 - Katia e Simone

Após o empate por 0x0 na prorrogação, o Lyon foi derrotado por 7x6 nos pênaltis pelo Turbine (ALE). As brasileiras Simone, meia com passagens por Santos e Metz e a atacante Katia, que também atuou por São Paulo e PSG, entraram no finzinho.

2011/12 - Rosana

Com passagens pelos quatro gigantes paulistas, Rosana foi a representante do Brasil no Lyon de 2012, que bateu o Frankfurt por 2x0 na final da Liga dos Campeões Feminina. Atuando como meia, ela entrou no meio do segundo tempo.

2013/14 - Marta e Isa Moreno

De volta a uma final da Liga, desta vez pelo Tyreso, também da Suécia, Marta contou com a colega de seleção Isa Moreno na derrota por 4x3 contra o Wolfsburg, da Alemanha, com direito a dois gols de Marta. O banco ainda tinha as brasileiras Rilany e Mayara, que não chegaram a entrar.

2016/17 - Formiga e Cristiane

A dupla de veteranas foi destaque de um potente PSG, que encarou o tradicional Lyon na final de 2017. Após um 0x0, a partida foi decidida nos pênaltis. A brasileiras converteram suas cobranças, mas o time francês venceu por 7x6.

2018/19 - Andressa Alves

Andressa foi uma das peças do forte elenco do Barcelona na decisão de 2019, contra o temido Lyon. A brasileira entrou do banco de reservas mas pouco pôde fazer na goleada das francesas, que venceram por 4x1.

Artilheiras brasileiras na Liga dos Campeões Femininas

Além de participar de decisões importantes, algumas brasileiras chegaram a figurar entre as artilheiras de algumas temporadas da Liga dos Campeões Feminina. O destaque, como era de se esperar, fica para Marta, que apareceu entre as goleadoras em quatro temporadas.