Barcelona x Juventus: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece nesta terça-feira (26), em amistoso preparatório para a temporada 2022/23; veja como acompanhar na TV e na internet

Barcelona e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (26), em Dallas, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo quarto amistoso preparatório para a temporada 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV aberta, e do Star+, no streaming.

O Barcelona chega para o duelo desta terça empolgado, após vencer o rival Real Madrid, com um golaço de Rafinha. A tendência é que o técnico Xavi não faça muitas mudanças na equipe que iniciou o clássico. A briga por uma vaga no ataque é grande, com Dembele, e Ansu Fati lutando por um espaço ao lado de Raphinha e Lewandowski,

A Juventus, por sua vez, deve ir para o jogo com um time alterado pelo técnico Allegri, com Pogba e Bremer ganhando uma oportunidade no meio, assim como Zakaria.

Prováveis escalações

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Christensen, Araujo, Alba; Kessie, Busquets, Pedri; Fati, Lewandowski, Raphinha.

Possível escalação da Juventus: Sczcesny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Sandro; Locatelli, Pogba, Zakaria; Di Maria, Vlahovic, Kean.

Desfalques da partida

Barcelona:

sem desfalques confirmados.

Juventus:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Barcelona x Juventus DATA Terça-feira, 26 de julho de 2022 LOCAL Cotton Stadium, Dallas - EUA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Barcelona

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 0 Juventus Amistoso 24 de julho de 2022 Inter Miami 0 x 6 Barcelona Amistoso 20 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO NY Red Bulls x Barcelona Amistoso 30 de julho de 2022 20h (de Brasília) Barcelona x Pumas Troféu Joan Gamper 7 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Juventus

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 0 Chivas Guadalajara Amistoso 23 de julho de 2022 Juventus 2 x 4 Inter Coppa Italia 11 de maio de 2022

Próximas partidas