Barcelona x Cádiz: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Espanhol 2021/22

Nesta segunda-feira (18), o Cádiz vai até o Camp Nou pegar o segundo colocado de La Liga 2021/22, para lutar por um bom resultado e uma chance de escapar do Z-3. O Barcelona, por outro lado, torce pelo tropeço do Real Madrid e busca a liderança do torneio, tentando a vitória na partida deste início de semana, que começa às 16h00 (de Brasília).

O Barça se mantém em segundo com 60 pontos, conquistados ao longo de 17 vitórias, nove empates e quatro derrotas, vindo de uma vitória sobre o Levante por 3 a 2. Pelo lado do Cádiz, uma temporada complicada marca a soma de apenas 28 pontos, através de cinco vitórias, 13 empates e 13 derrotas.

Segundo o portal oGol, especializado em estatísticas, as equipes se enfrentaram 27 vezes na história, com 19 vitórias do Barcelona, cinco empates e apenas em três oportunidades o Cádiz se sobressaiu ao elenco catalão.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Barcelona não poderá contar com Pedri, atleta que acabou saindo durante a partida contra o Eintracht, substituido após ter se lesionado.

⏳😩 Cadistas este fin de semana esperando que sean las nueve de la noche del lunes. #BarçaCádiz pic.twitter.com/ILdxwPIIxh — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 16, 2022

No caso do Cádiz, a equipe se mantém completa, e poderá se apresentar por inteira no próximo duelo contra o Barça.

Possível escalação do Barcelona: M. ter Stegen; Mingueza, R. Araujo, E. Garcia e Alba; F. de Jong, Busquets e Gavi; Dembelé, Aubameyang e Ferran Torres.

Possível escalação do Cádiz: Ledesma; Akapo, L. Hernández, Chust e Espino; Alejo, Fede, Rubén Alcaraz e Idrissi; Lucas Pérez e Negredo.

DESFALQUES

BARCELONA:

Getty Images

Pedri: lesionado.

CÁDIZ:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Barcelona e Cádiz será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming online, nesta segunda (18). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.