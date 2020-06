Barcelona viaja no dia de reestreia na temporada com luvas e máscaras

Clube pega avião pela manhã para Palma de Maiorca e mostra "novo normal" em deslocamentos do clube

O já está em Palma de Maiorca para a retomada do Campeonato Espanhol. O clube encara o Mallorca, a partir das 17h (de Brasília), neste sábado, e mostrou nas suas redes sociais o que deve ser o "novo normal" em relação aos procedimentos de higiene e segurança da equipe.

Os jogadores, que viajaram apenas pela manhã para o local da partida, desembarcaram do avião com todo um aparato para minimizar a possibilidade de contágio pela Covid-19.

Todos os membros da delegação do Barça estavam paramentados com máscaras e luvas tanto no ônibus que levou para o avião quanto na descida da aeronave, ocasiões registradas nas redes sociais do clube.

Ready to fly again! ✈️ pic.twitter.com/8t7C2jgNFW — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 13, 2020

Algumas cenas curiosas chamaram a atenção. Luis Suárez, como tradicionalmente fazem os jogadores do Mercosul espanhol, estava com um copo de mate - o popular chimarrão no Sul do . O problema é que ele teria de tirar a máscara para poder consumir o produto, algo que não é recomendado pelas autoridades.

🛬 Palma de Mallorca pic.twitter.com/FkLVqO16XU — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 13, 2020

Líder do Campeonato Espanhol com 58 pontos conquistados até aqui, o Barça está dois à frente do , segundo colocado. O torneio será retomado a partir da 28ª rodada, com 11 jogos a serem disputados por cada uma das equipes.

Messi, com 19 gols, é o artilheiro da competição até aqui, cinco acima de Karim Benzema, do Real Madrid. Luis Suárez, com 11 tentos, fecha o pódio do principal torneio espanhol.