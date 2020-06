Onde assistir ao vivo a Mallorca x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol?

Catalães voltam a campo neste sábado (13), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com Lionel Messi e Luis Suárez em campo, o retorna aos gramados após três meses de paralisação devido à pandemia do coronavírus. A equipe catalã encara o Mallorca neste sábado (13), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Premium. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Mallorca x Barcelona DATA Sábado, 13 de junho de 2020 LOCAL Iberostar - Palma de Mallorca, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Os apaixonados por futebol terão a oportunidade de assistir novamente o talento de Lionel Messi. O argentino teve a sua presença confirmada pelo técnico Setién para o duelo, enquanto Ousmane Dembélé (lesionado) e Clément Lenglet (suspenso), serão desfalques pelo lado do Barcelona.

Por outro lado, o Mallorca, na 18ª posição, luta contra o rebaixamento, e entra em campo sem dois jogadores: Leonardo Koutris e Lumor Agbenyenu.

Provável escalação do Mallorca: Reina; Pozo, Valjent, Raíllo, Gámez; Baba, Rodríguez, , Takefusa Kubo; Hernández, Budimir.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Frenkie de Jong; Griezmann, Lionel Messi, Suárez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Barcelona 1 de março de 2020 Barcelona 1 x 0 La Liga 7 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x La Liga 16 de junho de 2020 17h (de Brasília) Sevilla x Barcelona La Liga 19 de junho de 2020 17h (de Brasília)

MALLORCA

JOGO CAMPEONATO DATA Mallorca 0 x 1 La Liga 1 de março de 2020 1 x 2 Mallorca La Liga 7 de março de 2020

Próximas partidas