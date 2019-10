Barcelona supera Real Madrid em títulos desde a estreia de Messi, em 2004

Desde a noite em que o argentino substituiu Deco, durante um clássico catalão, o futebol não foi mais o mesmo

O 16 de outubro de marca o aniversário da estreia de Messi no time profissional do . E já são 15 anos desde que o argentino entrou em campo contra o . Desde então, quebrou recordes e colecionou títulos. Também se colocou como pesadelo do , que desde sua estreia não conseguiu somar um número maior de títulos do que o camisa 10 culé.

Entre o momento em que Frank Rijkaard o colocou no lugar de Deco, aos 82 minutos do clássico catalão, até hoje, Messi se transformou em uma lenda: conquistou 34 títulos pelo Barcelona, 14 a mais em relação ao que o Real Madrid conseguiu no mesmo período. Considerando toda a história, o Barça tem apenas uma taça a mais, embora os merengues somem mais títulos internacionais.

Messi ganhou dez vezes , somou seis Copas do Rei, quatro Ligas dos Campeões, oito Supercopas da , tês Supercopas da Europa e três Mundiais de Clubes. Já os Blancos levaram La Liga em quatro ocasiões, duas Copas do Rei, quatro Ligas dos Campeões, três Supercopas da Espanha, três Supercopas da Europa e quatro Mundiais de Clubes.

Para que o Barcelona fosse tantas vezes campeão, Messi fez 604 gols em 691 jogos, além de ter dado 231 assistências. Em confrontos diretos, foram 26 gols e 14 assistências em 41 clássicos contra o Real Madrid.

TÍTULOS DESDE 16/10/2004