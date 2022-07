Barcelona supera Chelsea e encaminha compra de Raphinha

Atacante de 25 anos fica perto de eixar o Leeds United para defender as cores da equipe do Camp Nou no mercado da bola

O Barcelona encaminhou a compra de Raphinha no mercado da bola. Depois de fazer uma proposta com valor igual ao oferecido pelo Chelsea, o clube chegou a um acordo verbal com o Leeds United e deve anunciá-lo nos próximos dias, conforme apurado pela GOAL.

Os moldes da negociação não são divulgados, mas os catalães pagarão cerca de 60 milhões de libras (R$ 379,5 milhões na cotação atual) para contar com o atleta que tem se destacado também com as cores da seleção brasileira.

O valor proposto pelo Barça é idêntico ao do Chelsea. A única diferença é a forma de pagamento — os espanhóis pretendem pagar de forma parcelada para contar com o atleta, com prestações por um período longo.

As negociações entre Barcelona e Leeds avançaram nas últimas horas e os dois clubes tentam ajustar os detalhes. O atual clube de Raphinha deixou claro que não pode esperar mais e que precisa de um desfecho rápido. Os ingleses contrataram Luis Sinisterra, tratado como substituto do brasileiro.

Raphinha recusou a transferência para o Chelsea no mercado da bola por ter o sonho de jogar no time do Camp Nou. O jogador e seu estafe admitem que o desejo era atuar pela equipe catalã depois de deixar o Leeds United.

O atacante brasileiro tem contrato com o Leeds até 30 de junho de 2024. Nesta temporada, ele fez 36 partidas, com 11 gols marcados e três assistências.