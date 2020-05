Barcelona e o coronavírus: todos os jogadores têm resultado negativo em teste

Messi e cia. passaram por testes para o novo coronavírus e os resultados foram negativos; clube catalão agora aguarda o retorno de La Liga

Nesta quarta-feira (6), diversos clubes de La Liga realizaram testes para o novo coronavírus em seus jogadores. E o teve boas notícias para comemorar. Conforme divulgado pela RAC-1 e confirmado pela Goal, todos os jogadores do clube tiveram resultados negativos para a Covid-19.

A única exceção ficou por conta do lesionado Ousmane Dembele. O francês deve obter o resultado na semana seguinte, provavelmente a partir da próxima da segunda-feira.

Dessa forma, o elenco do Barça poderá voltar aos treinos na próxima sexta-feira (8), conforme o combinado previamente. De início, serão realizadas apenas sessões individuais leves para que os atletas recuperem o ritmo de maneira gradual.

Pelo menos por parte do clube catalão, as notícias representam um grande avanço para que a retomada de seja possível, visto que nenhum jogador apresentou nenhum problema. Apesar disso, ainda não existe uma previsão concreta para que a liga espanhola possa retornar.

Mesmo assim, Quique Setién e sua comissão técnica já estabeleceram um plano de treinos para recuperar o preparo físico e o ritmo de seus atletas, visando minimizar as chances de lesões dos jogadores, que estarão expostos a novas condições.

Além do tempo longe dos gramados e de treinos mais específicos, a tendência é que um número maior de partidas seja realizado em um espaço mais curto de tempo, uma combinação que certamente aumenta o risco de novas contusões. Até por isso, a FIFA deve aprovar uma medida que permite aumentar o número de substituições nos jogos, para diminuir o desgaste dos atletas.

Mas não é só La Liga que trabalha para retornar. Na , a Bundesliga já tem uma data certa para a bola voltar a rolar. Na , os vinte clubes da concordaram com o retorno do futebol e as entidades trabalham para viabilizar o retorno da competição.