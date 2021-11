Barcelona reforça apostas em ídolos do passado ao contratar Xavi como técnico

O Barcelona adotou um comportamento padrão ao buscar treinadores nos últimos anos. Em momentos de transição, o clube recorre a ídolos do passado a fim de tentar resgatar o futebol que o transformou em um dos maiores do mundo.

Na madrugada deste sábado (6) na Europa, Xavi Hernández foi confirmado como novo técnico do Barça. O ex-jogador do clube repete os passos de ao menos outros três nomes que tiveram idolatria como atletas no Camp Nou: Johan Cruyff, Pep Guardiola e Luis Enrique.

Xavi está apenas em sua segunda experiência como treinador. Ele comandou o Al-Sadd, do Qatar, entre 2019 e 2021, e deixou a equipe do Oriente Médio para assumir o time catalão. Como jogador, o ex-meio-campista defendeu o Barcelona de 1997 até 2015. No período, tornou-se um dos pilares do clube.

Catalão de nascimento, venceu títulos importantes como protagonista. O ex-jogador foi campeão de La Liga em oito oportunidades, ganhou a Liga dos Campeões da UEFA quatro vezes e venceu o Mundial de Clubes em duas ocasiões. Ele ainda faturou Copa do Rei (três), Supercopa da UEFA (duas) e Supercopa da Espanha (seis).

Identificado com o clube que o revelou para o futebol, optou por sua saída após 24 anos em 21 de maio de 2015. Ele foi defender as cores do Al-Sadd como atleta e se aposentou em 2019 para assumir o cargo de treinador.

A crise vivida pelo Barça nesta temporada e a identificação de Xavi fizeram com que a diretoria apostasse no ídolo para o cargo de treinador. Ele assume o clube com contrato até julho de 2024.

O caminho traçado por Xavi é semelhante ao de outros ídolos da história do Barcelona. Johan Cruyff, que defendeu o clube como jogador entre 1973 e 1978, se tornou um ídolo ao conqusitar dois importantes títulos: o Campeonato Espanhol em 1974 e a Copa do Rei em 1978. Neste período, foi premiado com a Bola de Ouro em duas oportunidades – 1973 e 1974.

O lendário atacante ganhou os corações dos catalães e voltou ao clube como treinador em 1988, depois de uma passagem de três anos pelo Ajax, time em que venceu apenas duas edições da Copa da Holanda.

Ao se mudar para o Camp Nou, viveu momentos de glória no banco de reservas, conquistando 11 títulos pela equipe. Dentre os principais estão quatro edições de La Liga, uma Copa do Rei, uma Liga dos Campeões da UEFA e uma Supercopa da UEFA. A sua passagem pelo clube durou oito temporadas, mesmo que tenha tido uma breve interrupção de 42 dias.

O Barcelona apostou também em Pep Guardiola, treinador que fez o clube voltar aos tempos de glórias nas últimas décadas. Revelado pelas divisões de base do Barça como meio-campista, o catalão atuou pelo time entre 1984 e 2001.

Nos tempos de atleta, foi bastante vitorioso, com 16 troféus erguidos no período. Ele foi campeão da UEFA Champions League em uma oportunidade, em 1992. Posteriormente, venceu duas edições da Supercopa da UEFA e duas da Copa do Rei. O Campeonato Espanhol foi conquistado em seis oportunidades pelo antigo meio-campista.

Logo após o fim de sua carreira como jogador, em 2007, Guardiola passou a atuar como técnico das divisões de base do Barcelona. Na temporada 2008/2009, foi efetivado como treinador da equipe principal.

O sucesso do comandante foi meteórico. No banco de reservas, quase repetiu o feito que tinha conseguido dentro das quatro linhas e levou 14 títulos como treinador. Ele foi bicampeão da Liga dos Campeões da UEFA e também levou Mundial de Clubes e Supercopa da UEFA em duas oportunidades cada. O técnico ainda foi tricampeão espanhol até que decidiu, em 2012, deixar o Barcelona para ter um ano sabático.

A melhor aposta do Barça após a saída de Pep Guardiola foi Luis Enrique. A ligação com o clube no período de atleta iniciou de forma conturbada. Depois de deixar o Real Madrid, em 1996, ele se transferiu para o Barcelona, clube que defendeu entre até 2004, quando encerrou a sua carreira.

Dentro das quatro linhas, tornou-se rapidamente ídolo. O então meio-campista levou seis títulos para a Catalunha. Ele foi bicampeão espanhol e venceu Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA e Copa do Rei em uma oportunidade cada.

A sua carreira como treinador se iniciou em 2008, nas divisões de base do Barcelona. Após três anos, ele foi contratado para a sua primeira experiência no futebol profissional e defendeu a Roma. Depois de um ano afastado, trabalhou no Celta de Vigo por uma temporada e foi contratado pelo Barça novamente em 2014, mas para assumir o elenco principal.

Em três temporadas no clube, levou nove títulos. Ele venceu a Copa do Rei em três ocasiões e o Espanhol em duas oportunidades. Além disso, faturou Liga dos Campeões da UEFA, Mundial de Clubes, Supercopa da UEFA e Supercopa da Espanha.