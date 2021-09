Barcelona, PSG ou Real Madrid: para onde vai Richarlison?

O atacante já começa a admitir a possibilidade de deixar o Everton

Conforme seu talento e sua importância vão ficando mais claros, Richarlison, que sempre foi muito cuidadoso ao falar sobre transferências, começa a admitir que seu futuro pode não ser no Everton. O brasileiro está chamando a atenção de gigantes europeus e já fala sobre a possibilidade de uma mudança de clube - se isso for o melhor a se fazer.

Titular da seleção brasileira, peça importante na conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio e muito querido no Everton, Richarlison tem, cada vez mais, marcado o seu nome no futebol. O brasileiro, revelado pelo América-MG e apresentado ao mundo pelo Fluminense, tem despertado o interesse de alguns dos maiores clubes de futebol da Europa.

Barcelona, Real Madrid, Manchester United e PSG são alguns dos times que já demonstraram interesse no jogador de 24 anos, que desde 2018 defende o Everton. Por enquanto, porém, ele seguiu no time inglês, sem nunca ter sinalizado descontentamento por não ter sido negociado com algum dos gigantes.

Ainda em janeiro de 2020 foi a primeira vez em que o Barcelona sinalizou interesse por Richarlison, assim como o Manchester United, segundo disse o próprio jogador. Nesta última janela de transferências, Real Madrid e PSG se juntaram à concorrência para tentar a contratação do jogador.

Pelo lado da equipe merengue, o interesse está diretamente ligado ao novo treinador. Carlo Ancelotti, contratado na intertemporada para ocupar a vaga deixada por Zinedine Zidane, foi comandante de Richarlison no Everton, e tem a vontade de contar com o atacante em seu novo time.

Curiosamente, o interesse do PSG também está relacionado ao Real Madrid. Antes do fechamento da janela de transferências, quando a equipe espanhola tentava a contratação de Kylian Mbappé, os franceses começaram a monitorar Richarlison, a intenção era que ele fosse o substituto do camisa 7 em caso de saída.

Sempre muito discreto com os rumores sobre transferências, principalmente por respeito ao clube e à torcida do Everton, Richarlison, que tem contrato até 2024, já começa a falar sobre a possibilidade de uma transferência.

"Sempre sou muito cuidadoso quando falo sobre isso. Tenho muito carinho pelo pessoal do Everton e pelo clube, que me recebeu tão bem desde o primeiro dia em que cheguei", disse em entrevista ao diário Ole, da Argentina. "Não sei o que o futuro reserva. Se um dia tiver de ir, deve ser bom para mim, mas também para o clube. Mas se ficar, vou continuar a dar a minha vida por esta camisa e pelos torcedores, que sempre me apoiaram e estiveram comigo em todos os momentos".

Pelo Everton, em 123 partidas, Richarlison marcou 43 gols, se tornando peça importate, o que deve fazer com que o clube não facilite a saída do atacante. Quem quiser contratá-lo terá de pagar a multa rescisória prevista no contrato.