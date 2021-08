Everton segura Richarlison e se anima após Copa América e ouro nas Olimpíadas

Atacante de 24 anos foi titular da seleção brasileira principal na Copa América e se destacou como artilheiro do time sub-23 nos Jogos Olímpicos 2020

O Everton não pretende negociar Richarlison no mercado da bola, conforme apurado pela Goal. Campeão e artilheiro dos Jogos Olímpicos de Tóquio, com cinco gols em seis jogos, e titular da seleção brasileira principal na Copa América, o atacante voltou à Inglaterra com moral e já ouviu do clube que não será liberado nesta janela de transferências, mesmo que Carlo Ancelotti tenha o desejo de levá-lo ao Real Madrid.

O atleta de 24 anos se reapresentou no clube nessa quarta-feira (11) com festa por parte de seus companheiros. Ele recebeu a medalha olímpica de ouro e foi enaltecido com uma faixa que o parabenizava pela conquista em terras japonesas. A recepção foi uma forma de o departamento de futebol mostrar que conta com o jogador para o decorrer da temporada e que não deseja a sua liberação neste momento.

A animação do Everton se deve a dois motivos: o clube ainda vê o atacante como um nome útil para a atual temporada e também crê em uma possível valorização de seus direitos. Richarlison foi adquirido por 45 milhões de libras (R$ 223 milhões à época) em julho de 2018. Ele trocou o Watford pelo Everton no mercado da bola. Desde a sua mudança de ares, o atleta fez 119 partidas, com 42 gols marcados e nove assistências.

Em seu contrato com o Everton, que se encerra em 30 de junho de 2024, não há multa rescisória prevista estabelecida – este é um dispositivo permitido em algumas ligas do futebol europeu, como é o caso da Premier League. Portanto, para uma eventual liberação do estádio Goodison Park, seria necessário negociar com o clube a sua contratação.

O Everton se prepara para a estreia na temporada 2021/22 da Premier League no próximo sábado (14), quando recebe o Everton em casa.



Carlo Ancelotti trabalhou com Richarlison no Everton (Foto: Getty Images)

Até agora, o Real Madrid foi o principal interessado em contar com Richarlison no mercado da bola. O clube espanhol fez contato com o jogador por meio do técnico Carlo Ancelotti, com quem o brasileiro trabalhou no Everton entre 2019 e 2021, e reforçou o desejo de sua contratação. O italiano vê o atacante como uma boa alternativa à equipe do Santiago Bernabéu.

Em que pese o desejo do treinador, não foram abertas conversas para tratar uma possível transferência do artilheiro para o futebol espanhol.