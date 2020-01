Barcelona oferece bolada por Richarlison e ouve 'não' do Everton, diz site

Atacante brasileiro é sonho antigo dos catalães, mas clube inglês promete dificultar qualquer negociação por seu jovem talento

Diante da grave lesão de Luís Suárez, que deve ficar de fora de praticamente todo o restante da temporada, o corre para achar um substituto para o uruguaio. A poucos dias do fechamento da janela de transferências, o clube catalão fez uma proposta milionária para contar com o atacante brasileiro Richarlison e ouviu um não como resposta, segundo o site Sky Sports.

De acordo com o portal, os números girariam em torno de 85 milhões de libras, ou 100 milhões de euros (cerca de R$ 464 milhões). Apesar da bolada, o , da , teria prontamente recusado a oferta pelo jogador, que assinou recentemente um contrato de cinco anos com o clube de Liverpool.

O atacante de 22 anos é sonho antigo do Barcelona e de seu diretor de futebol, Eric Abidal, por complementar o estilo de jogo de Luís Suárez, na opinião do francês.

Além de Richarlison, o Barça tentou a contratação de Rodrigo, do Valencia, mas as negociações também não avançaram. Com a proximidade do fim da janela de transferências, o desespero dos catalães na busca por um substituto à altura de Suárez tende a aumentar nos próximos dias.