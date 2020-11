Barcelona prepara debandada: Matheus Fernandes, ex-Palmeiras, está na lista

Reformulação do elenco blaugrana deve ter saída de campeão do mundo, camisa 9 e joia de La Masia, além do brasileiro que não foi nem apresentado

Para poder comprar, primeiro é preciso vender. Este é o recado da direção do , que trabalha para se vender vários jogadores pouco utilizados com a missão de juntar dinheiro para contratar Memphis Depay, atacante holandês tão desejado por Ronald Koeman. E há um brasileiro entre os jogadores que devem deixar o Camp Nou: Matheus Fernandes.

Além de Matheus Fernandes, outros seis jogadores estão disponíveis para procurar um novo destino. São eles: Junior Firpo, Riqui Puig, Carles Aleña, Samuel Umtiti e Martin Braithwaite.

O caso do meio-campista ex- e chama atenção. Matheus Fernandes não foi sequer apresentado no Barcelona e também nunca entrou em campo. É o único jogador disponível no elenco catalão que não tem minutos com o treinador holandês.

O desejo do Barça era ter "se livrado" do brasileiro já na última janela de transferências, no início da temporada. Na temporada passada, Matheus Fernandes foi emprestado para o Real , mas teve pouquíssimas oportunidades.

Campeão mundial com a , em 2018, Umtiti luta contra diversas lesões e nunca conseguiu se firmar na defesa do Barcelona. Por outro lado, são justamente os graves problemas no joelho que impedem o Barça de receber boas propostas.

Clubes italianos e franceses já demonstraram interesse pelo zagueiro, mas não estão dispostos a pagar nem metade do que o Barcelona pedia em outras janelas. Desta vez, o clube parece disposto a aceitar outras formas de negociação para ver o francês longe do Camp Nou.

Atual camisa 9 do time, Martin Braithwaite também deve deixar o Barcelona. Contatado em fevereiro, em um movimento deseperado do Barça, o dinamarquês pouco jogou após a retomada do futebol. Dois clubes da Premier League já demonstraram interesse no jogador e teriam dinheiro suficiente para contratá-lo em definitivo.

Riqui Puig preferiu ficar no Camp Nou mesmo com Koeman o avisando que teria poucos minutos. A decisão da joia de La Masia não foi benéfica para ele e se ele não quis deixar o clube antes da temporada, ele pode pintar em um novo time em janeiro. E se ele quiser sair, não terá problemas para encontrar um novo destino. Equipes da , e já estão de olho no meia.

Alenã está em uma situação semelhante a de Puig e pode ser emprestado mais uma vez. Junior Firpo é outro sem espaço com Koeman. Mesmo com Alba lesionado, o treinador perferiu escalar o destro Sergiño Dest na lateral esquerda, mesmo com Firpo disponível. O destino do lateral pode ser a Itália.