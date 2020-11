Matheus Fernandes, o 'fantasma' esquecido no Barcelona de Koeman

O meio-campista brasileiro é o único jogador do elenco que ainda não entrou em campo na temporada 2020/21

É preciso muito esforço mental para lembrar que Matheus Fernandes é jogador do . O clube catalão contratou o meio-campista brasileiro em janeiro de 2020 e o emprestou para o , onde disputou apenas um jogo.

Após o período de empréstimo, o meio-campista retornou para o Barça, que não encontrou nenhum time que quisesse pagar os mesmos sete milhões de euros investidos pelo clube para contratar o jogador, que pertencia ao Palmeiras. Matheus Fernandes acabou ficando no Camp Nou.

O brasileiro sequer foi apresentado como jogador do Barça e parece que Ronald Koeman não conta com ele. Sob o comando do holandês, apenas Matheus Fernandes não atuou um minuto sequer. Samuel Umtiti também não jogou, mas o zagueiro francês está machucado e ficará fora por um tempo.

Existem poucas fotos do meio-campista com a camisa do Barcelona, já que suas aparições acontecem apenas em treinamentos, fechado para a imprensa e público. Nem relacionado ele é em diversos jogos.

Uma contratação cuja venda foi frustrada

A presença de Matheus Fernandes no elenco evidencia uma série de contratações difíceis de serem justificadas no Barcelona. Não por acaso, os responsáveis pela contratação do jovem são os mesmo que levaram Yerry Mina ao Camp Nou: Alexandre Mattos, ex-diretor do , e André Cury, ex-assessor do Barça.

Em entrevista para a Fox Sports, em abril, Mattos explicou como Matheus Fernandes foi de reserva no Palmeiras para o Barcelona. "No final de outubro (de 2019), eu liguei para o André Cury e falei para ele trazer o Abidal (ex-secretário-técnico do Barcelona) aqui para o , que eu quero mostrar um jogador para ele", contou.

"O André achou que era o Dudu. Na verdade o Abidal foi lá ver um treino do time reserva do Palmeiras. Eu falei para ele 'olha o número 35'. Na época me chamaram de doido. 'Você quer vender um jogador reserva do Palmeiras, que pouco jogou, para o Barcelona?'. Quero. Ah, não jogou? Critério do treinador, a gente tem que respeitar, é assim mesmo", concluiu o ex-dirigente palmeirense.

Matheus Fernandes apresentado no Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

Assim, um jogador que pouco foi titular no Palmeiras e pouco atuou no Valladolid ficou no Barcelona, que não encontrou compradores. “Ele é mais um e terá minutos se mostrar que os merece”, disse Koeman, deixando claro que o brasileiro não mostrou nada.

Recentemente, o Barcelona contratou outra promessa brasileira: Gustavo Maia, do São Paulo, que atua pelo time B. Enquanto isso, Matheus Fernandes segue no time principal. Embora ninguém o veja.