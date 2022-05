Barcelona pode ter um time inteiro de saídas na próxima janela de transferências

O mercado está a todo vapor no futebol europeu. Com o final das grandes ligas nacionais, agora é a hora dos times começarem a pensar no que vem a seguir, mais especificamente na próxima temporada. E o Barcelona é um dos que deve sofrer diversas mudanças no elenco para 2022/23.

Xavi fez um bom trabalho de recuperação no Barcelona nesta temporada, mas ainda enxerga um longo caminho pela frente. Classificado para a Liga dos Campeões na temporada que vem, o time, na visão de treinador, do departamento de futebol e do presidente Joan Laporta, precisa de mais mudanças - e melhorias - para disputar títulos.

"O trabalho no escritório é mais importante do que no cambo. Temos que mudar muitas coisas, muitíssimas. Temos que nos reforçar bem. Se não, não podemos competir", disse Xavi em entrevista coletiva no fim de semana.

Para isso, segundo o jornal espanhol As, o Barcelona já definiu uma lista com nomes a serem negociados e dispensados para a próxima temporada, assim como posições em que pretende se reforçar. Neste momento, a publicação indica que deve haver pelo menos um time de dispensa, ou seja, onze baixas no elenco principal do time catalão.

Na lista, nomes como Riqui Puig, Martin Bratithwaite, Samuel Umtiti, Óscar Mingueza, Luuk de Jong e Clement Lenglet já tem a saída dada como certa, enquanto Adama Traoré, Memphis Depay e Sergiño Dest são prováveis saídas e Ousmane Dembélé segue com situação indefinida. Destes, alguns já foram informados sobre suas situações, mas outros vão ficar sabendo ao longo desta semana.

Uma saída que pode acontecer mas que não está nos planos do Barça é do volante Frenkie De Jong. Segundo o Le Parisien e a imprensa espanhola, o PSG tem interesse na contratação do holandês de 25 anos.

Por outro lado, sete contratações podem pintar no Camp Nou para reforçar a equipe, que tem como foco as laterais e o meio-campo na hora de garimpar o mercado. Três delas já estão bem encaminhadas: Franck Kessié, Andreas Christensen e Pablo Torre.