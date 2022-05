Transferências no Barcelona: quem fica e quem vai embora na próxima temporada

O Barcelona está em uma situação econômica e esportiva muito delicada. Economicamente, o clube do Barça precisa de receitas urgentes para terminar a temporada com benefícios e conseguir reduzir tanto a dívida -de quase 1,5 bilhões de euros (R$ 7,5 bilhões) - quanto os fundos próprios negativos, que chegam a mais de 400 milhões (R$ 2 bilhões).

Esportivamente falando, o percurso terminou melhor do que começou, mas a equipe deve se reformular para poder enfrentar a próxima temporada com opções para disputar a La Liga e conseguir, pelo menos, passar da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Para enfrentar essa revolução no elenco, o Barcelona precisa de dinheiro. E as únicas soluções são ativar as alavancas econômicas que lhe permitem ganhar entre 200 e 400 milhões de euros (entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões), transferir jogadores com os quais não conta e vender algum atleta importante para ganhar dinheiro, como é o caso de Frenkie de Jong. Revisamos qual é, hoje, a situação de cada um dos jogadores do elenco blaugrana.

O Barça não o colocou no mercado, mas se chegar uma boa oferta, o clube vai ouvi-la. Para Xavi, não há melhor goleiro do que o alemão, principalmente pela habilidade com os pés. Ele é o primeiro homem a iniciar a bola, mas nas últimas temporadas ele teve uma queda no desempenho sob as traves Não está descartado que saia, mas não é uma prioridade.

2- Sergiño Dest

Situação semelhante à de Ter Stegen. Se chegar uma boa oferta, o lateral americano será transferido. Se não chegar, o treinador lhe dará minutos e confiança. Suas atuações recentes geram sentimentos mistos: ele entendeu o jogo posicional, mas continua cometendo graves erros defensivos.

3- Gerard Piqué

Ele disse recentemente em uma coletiva de imprensa que se viu jogando mais um ou dois anos. O clube não o convidará para sair e respeitará seu contrato. Ele irá quando decidir. Além disso, tem sido o zagueiro mais confiável do elenco nos últimos anos, apesar da lesão que o afetou na reta final da temporada. Ficará.

4- Ronald Araújo

Intransferível. Ele acaba de renovar até 2026 e é uma das principais apostas do clube para o futuro. Nem mesmo uma boa oferta o tirará do Camp Nou. O zagueiro uruguaio quer ter sucesso no Barcelona e seu objetivo é vencer tudo como jogador do Barça. Ficará.

5- Sérgio Busquets

Mesmo caso de Gerard Piqué, mas sem lesão envolvida. Ele vai continuar porque ainda é um jogador importante na sua idade e porque o clube não vai convidá-lo para sair. Ele ainda é muito respeitado no vestiário e não tem substituto, então vai jogar muitos minutos. Para Xavi, Busquets é essencial.

6- Riqui Puig

Ele jogou muito pouco nas últimas temporadas e não convenceu nenhum de seus treinadores. Nem Ernesto Valverde, nem Quique Setién, nem Ronald Koeman, nem Xavi Hernández lhe deram muitos minutos. O clube vai procurar uma saída para ele e ele também quer jogar minutos na Primeira Divisão. Se eles não encontrarem uma transferência, um empréstimo será estudado. Claro, após a renovação, já que o contrato termina em junho de 2023.

7- Ousmane Dembélé

O clube não sairá de sua posição e terá que ser o francês quem finalmente decide se sai ou se renova e fica. Ele é livre para negociar com qualquer clube e seu contrato termina em 30 de junho, com o qual ninguém terá que pagar uma transferência para o Barça. A oferta do Barcelona é baixa, mas ainda há quem acredite que acabará se renovando. Xavi o quer na equipe, enquanto a diretoria prefere que ele saia para aliviar a folha salarial.

8- Daniel Alves

Ele quer ficar até dezembro e comunicou isso ao clube. Ele quer jogar a Copa do Mundo ainda como jogador do Barça, jogando em uma das grandes ligas europeias. Para o clube não haveria problema, já que seu salário é mínimo. Teremos que ver o que acontece com o Dest e se outro lateral chega para ser titular. Seu futuro está no ar, mas no Barça eles não veem com maus olhos que ele continue até o final do ano.

9- Memphis Depay

Ele é um dos jogadores que tem mercado e para quem o Barcelona quer ganhar dinheiro. A ideia é contratar um centroavante titular, assim Memphis não teria mais lugar nos lados, que seriam dominados por Ansu Fati e Ferran Torres. O contrato termina em 2023, com o qual o clube deve considerar se deve vendê-lo ou renová-lo antes de colocá-lo no mercado para obter mais. Ele é muito apreciado por seu desempenho nesta temporada de transição.

10- Ansu Fati

Deve ser o emblema do ataque do Barcelona no futuro. O clube não considera nada além de recuperá-lo 100% e jogar o máximo de minutos possível. É o jogador com mais golos no plantel e é totalmente intransferível. Nenhuma oferta será aceita, por melhor que seja.

11- Adama Traoré

Se nada mudar, ele retornará ao Wolverhampton, que o emprestou ao Barça no mercado de inverno. Passou de mais a menos e o clube do Barça não tem intenção de pagar os 30 milhões de euros (R$ 151 milhões) solicitados pela equipe britânica, que tem Francisco Trincão emprestado - que ocupa a mesma posição. Em princípio, ele retornará à Inglaterra.

12- Martin Braithwaite

É uma das saídas certas. O Barcelona conta com o jogador e está procurando uma equipe para ele desde o verão passado. Despertou interesse na Itália, algo que causou um grande sorriso no clube catalão. Não o veremos vestido de jogador do Barça na próxima temporada.

13- Neto

É outra baixa. O brasileiro quer jogar e o Barça precisa liberar seu salário e conseguir um valor interessante para a transferência. Tem um mercado e vai sair com certeza. O segundo goleiro do Barcelona na próxima temporada será Iñaki Peña.

14- Nico González

Não está no mercado, mas o clube vai ouvir as ofertas que chegam. Ele é uma das promessas da base do Barça e muitos veem um futuro para ele. Outros nem tanto. Se um clube se apresentar com uma proposta irrefutável, o Barcelona a estudará com interesse. Ele não faz parte dos intocáveis.

15- Clément Lenglet

O Barcelona não contac om ele e quer transferi-lo, embora ainda não tenha comunicado essa intenção aos seus representantes. O francês também tem mercado e será procurada uma saída para ele ganhar dinheiro. Ele está confortável na Catalunha.

16- Pedri González

Intocável. Como nenhum outro. O clube é entregue ao meio-campista das Canárias, que deve liderar a próxima década do Barcelona. Intransferível para qualquer oferta, mesmo que seja superior a 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão).

17- Luuk de Jong

Ele retornará ao Sevilla após seu empréstimo de um ano ao Barça. Na entidade do Barça estão muito satisfeitos com o desempenho do holandês, principalmente desde que Xavi chegou ao banco, mas não cogitam conseguir a transferência ou renovar o empréstimo por mais um ano. Ele sai em 30 de junho.

18- Jordi Alba

Mesmo caso de Sergio Busquets e Gerard Piqué. Ele decidirá quando deixar o Barcelona. Ele ganhou tudo e é um dos jogadores mais respeitados da equipe. Ganhou o direito de decidir e, além disso, continua a jogar sem competição. A ideia do clube é contratar um lateral-esquerdo, mas Alba continuará sendo titular.

19- Ferran Torres

Ele é um dos intocáveis. Ele deve melhorar seu desempenho, principalmente devido a uma reta final da temporada em que boa parte do time baixou seu desempenho, mas Xavi confia nele e vê um grande futuro para ele no Barça. Ele continuará no Barça na próxima temporada.

20- Sergi Roberto

O contrato termina em 30 de junho e ele deve renovar com o Barcelona por mais tempo. A oferta que o meio-campista aceitou é menor. O clube agradece o esforço e, em princípio, continuará. Ele não é de forma alguma intocável e, se chegar uma oferta que interesse ao jogador, o Barça não lhe dará problemas para sair.

21- Frenkie de Jong

Ele é o jogador de quem todos falam. Ele é o titular, mas pode ser o sacrificado por vários motivos: desempenho insuficiente como esperado, rendimento significativo da transferência e considerável redução salarial. Ele tem um grande mercado e já existem equipes de alto nível interessadas em contratá-lo. Se uma oferta de mais de 60 milhões (R$ 302,1 milhões) chegar, o Barcelona considerará seriamente vendê-lo.

22- Oscar Mingueza

Ele é um jogador que contribui para encher o elenco, mas algumas de suas atuações geraram muitas dúvidas sobre seu nível para jogar pelo Barcelona. O clube está procurando uma saída na forma de transferência e não pensa em desistir dele. Seu contrato termina em 2023 e, em princípio, ele não continuará se tiver propostas para a Primeira Divisão.

23-Samuel Umtiti

É uma das saídas mais difíceis, mas para a qual você trabalha duro. O Barça já lhe ofereceu uma carta de liberação há um ano, mas ele não a aceitou. Apesar do corte salarial que assinou em dezembro, ele tem um salário muito alto inacessível para qualquer clube. Se você tiver alguma proposta que lhe interesse, Barcelona está disposta a lhe oferecer novamente a carta de liberação para que seja gratuita.

24-Eric Garcia

Mais um dos intocáveis. Xavi o vê como um dos zagueiros do futuro, especialmente quando Gerard Piqué se aposentar. O treinador adora sua precisão na saída de bola e aprecia a melhora na defesa nos últimos meses. O Barça não vai vendê-lo.

25- Pierre-Emerick Aubameyang

Ele permanecerá como substituto de um centroavante titular. No clube, eles estão surpresos com seu desempenho e capacidade de marcar gols, mas não o veem como o nove regular na próxima temporada. Embora seu salário esteja aumentando e o próximo curso seja bastante alto, em princípio ele ficará.

30- Pablo Paez Gavira 'Gavi'

Será oferecido uma renovação e um contrato de primeira equipe. É um dos intocáveis, um jogador muito valorizado no clube e na comissão técnica. Conta-se com ele para jogar muitos minutos na próxima temporada e crescer junto com o novo projeto de Xavi. Ele despertou o interesse de alguns grandes clubes europeus, mas sua intenção é ter sucesso no Barça e o clube não pretende vendê-lo.

Os emprestados

Francisco Trincão

No Barcelona, ​​ele não é cotado e voltará a sair, seja na forma de empréstimo ou transferência. Se o Wolverhampton quiser mantê-lo, eles podem fazê-lo pagando uma quantia aceitável. Em princípio, ele fará a pré-temporada com o Barça enquanto espera para finalizar sua saída.

Miralem Pjanic

O Besiktas não o contratará e ele retornará à disciplina do Barça, embora não seja contado. A ideia é exatamente a mesma de Trincão, ou seja, que saia novamente assim que pisar no gramado da Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Iñaki Peña

Em princípio, Peña será o segundo goleiro do Barcelona na próxima temporada. Suas boas atuações no Galatasaray fazem dele um complemento de Ter Stegen. Xavi gosta dele e conta com ele.

Antoine Griezmann

Ele permanecerá emprestado por mais uma temporada no Atlético de Madrid até que o clube do colchonero ative a opção de compra por 40 milhões de euros (R$ 201,4 milhões). Isso acontecerá em 2023, conforme estipulado no contrato de cessão. Ele não voltará ao Barça.

Alex Collado

Ele deve retornar quando o empréstimo ao Granada terminar. Ele fez uma boa temporada, na qual cresceu como jogador de futebol na Primeira Divisão. Ele fará a pré-temporada com o time titular do Barça e Xavi decidirá se o quer no elenco ou se busca uma saída novamente.