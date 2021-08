Barcelona e Messi pararam em divergências por novo contrato, e renovação não aconteceu

Barça e o camisa 10 encontram impasses em negociações nas últimas horas, e até continuaram conversas por solução de acordo

Foi uma quinta-feira (5) de muitas conversas entre Barcelona e Lionel Messi, mas o que muitos temiam aconteceu: o clube catalão divulgou oficialmente que as negociações não teriam um final feliz, e que o craque argentino está deixando o Camp Nou. Mesmo com diálogos produtivos entre a direção e o staff do jogador, algumas divergências nos termos da renovação de contrato deixaram o acordo em aberto - e, ultimamente, impossível de ser concluído.

Não foi por falta de esforço: segundo o que foi publicado pelo diário Marca e Goal pôde confirmar, tanto Barça como Messi continuam dialogando e propondo soluções para os impasses surgidos em prol de um acordo pela renovação. Os termos que o presidente Joan Laporte garantiu, nos últimos meses, que vinham avançando positivamente, foram insuficientes para que o Barça segurasse, enfim, seu jogador mais valioso e importante dos últimos anos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O diálogo positivo entre Barcelona e Messi deu a entender que as partes chegariam a um meio-termo por um novo contrato, já que o anterior se encerrou em junho de 2021, incluindo um possível corte de metade do salário do jogador para que o clube pudesse registrá-lo novamente segundo as regras rígidas do Fair Play Financeiro de La Liga.

Nesta semana, o Barça até recebeu uma grande notícia com o anúncio de um aporte bilionário de um fundo de investimentos em La Liga, que ajudará clubes a quitarem dívidas e flexibilizarem suas finanças - o que daria ao clube mais fôlego para acertar os valores da renovação de Messi. Mas foi insuficiente.