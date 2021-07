Por que o salário de Messi não cabe no limite do Barcelona e como isso atrapalha novo contrato

Clube catalão precisa reestruturar as finanças e até negociar com a LaLiga para poder inscrever o argentino caso assine um novo contrato com o jogador

Leo Messi está sem contrato. O vínculo com o Barcelona se encerrou nesta quarta-feira (30) e, sem ter assinado um novo acordo, não está registrado em equipe alguma. O Barça deseja com todas as forças que o seu camisa 10 e capitão fique na equipe, mas o problema está na oferta que o clube pode oferecer ao argentino.

A diretoria do Barcelona tem um problema para resolver. Se há dois anos o teto salarial do clube catalão era de 671 milhões de euros, hoje não passa de 348 milhõesde euros. O valor caiu tanto por dois motivos: a má gestão de Bartomeu e a pandemia, que reduziu as entradas nos cofres do clube. Ou seja, o presidente Joan Laporta precisa de uma estratégia que seja aceita por LaLiga.

Javier Tebas, presidente da liga, já havia afirmado que o clube precisaria cortar gastos se quiser assinar novamente com o argentino. Caso a oferta para Messi ultrapasse o limite estabelecido de gastos, LaLiga não aceitará a inscrição do craque.

O "Fair Play financeiro de LaLiga" parece ser o principal problema neste momento para o Barcelona anunciar o novo contrato de Messi. O jogador poderia ter assinado com um novo clube há pelo menos seis meses, mas não o fez e deu poucos indícios de que deixaria a Catalunha.

Jogador mais bem pago do mundo, o último salário de Messi não entraria no limite imposto por LaLiga. No entanto, o clube não quer reduzir seu salário na oferta que irá fazer para manter o atleta. Nem mesmo os novos contratados Eric García, Sergio Agüero, Memphis Depay e Emerson podem ser inscritos ainda. Antes, o clube precisa se livrar de alguns gastos, ou seja, vender jogadores.

Alguns atletas deixaram o clube nos últimos dias, entre eles o brasileiro Matheus Fernandes (sem clube), o estadunidense Konrad de la Fuente (Olympique de Marseille) e Junior Firpo (Leeds United). Outros jogadores ainda devem sair da equipe, com Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Miralem Pjanic e Martin Braithwaite.