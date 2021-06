Barcelona falha na renovação de Messi, fica sem contrato e busca acerto 'do zero'

O argentino deixa formalmente de ser jogador do Barça, embora o clube ainda espere chegar a um acordo em breve

Desde às 00h01 do horário espanhol desta quinta-feira, 1º de julho de 2021, Lionel Messi já é um jogador sem time. Os esforços do Barcelona para acelerar as negociações da renovação antes de 30 de junho foram em vão, e o contrato de trabalho do argentino se encerrou.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Agora, para todos os efeitos, Messi não pertence mais ao Barça. Nos últimos dias, vários relatos em inúmeros meios de comunicação garantiam que a renovação do camisa 10 estava certa , mas isso acabou não acontecendo a tempo.

Entre outras coisas, conforme o Goal apurou, o acordo para Messi continuar como jogador do Barça ainda não foi fechado. O presidente Joan Laporta afirma estar "tranquilo", mas o fato de que o melhor jogador do mundo não tem mais contrato com o Barcelona continua a preocupar os catalães.

Um contrato complexo financeiramente

Formalmente falando, Messi não poderá mais renovar um vínculo que não mais existe - o Barça, portanto, terá de "contratá-lo" novamente, pelo aspecto legal da negociação. As partes continuam com boa predisposição para chegarem a um entendimento e os contatos entre Laporta ​​e Jorge Messi, pai e agente do craque, continuam fluindo, mas o acordo ainda não aconteceu.

Como a Goal apurou com fontes próximas à negociação, o processo está mais lento do que o normal porque as propostas que estão em cima da mesa ainda estão sendo discutidas e analisadas, a fim de dar forma e estruturar um contrato complexo, com diferentes arestas econômicas e tributárias a serem definidas.

O contrato de Messi com o Barcelona termina nesta quarta. ❌



E agora? Fica na Catalunha? Aceita outra proposta? 😮



Qual seria o melhor destino? ✈️ pic.twitter.com/eZVj9EPkGV — Goal Brasil (@GoalBR) June 30, 2021

Outra questão importante para fechar o negócio passa pelos direitos de imagem do jogador, que também desempenha um papel fundamental na negociação. Ambas as partes esperam fechar o acordo em um futuro próximo.

Do clube, a continuidade de Messi no Camp Nou é tida como certa, mas ninguém é capaz de garantir uma data específica para a conclusão do acordo entre clube e o atacante argentino. Além disso, não está descartado que a assinatura possa ser antes da final da Copa América que Messi está disputando no Brasil e que terminará no dia 11 de julho.

Sem renovação, Messi terá que se 'enquadrar' em nova realidade

Messi é a peça chave do projeto do Barcelona e é visto como o grande trunfo para convencer outras possíveis contratações a chegarem em Barcelona . Porém, não tendo renovado o contrato, agora um outro cenário se apresenta ao clube.

O Barça terá de registrar Messi em LaLiga como uma nova contratação, o que gera um novo desafio para o clube. Agora, terá de encontrar uma fórmula criativa para poder enquadrar o argentino em função do controle financeiro da La Liga, que não será flexível, pois o Barça já ultrapassou o gasto salarial limite .

Javier Tebas, presidente da LaLiga, já explicou que não haverá exceções.

" O Barcelona ultrapassou o limite salarial . Espero que eles consigam manter Messi, mas, para isso, terão de fazer cortes em outro lugar. Não vamos flexibilizar a folha salarial do Barcelona. As regras não vão mudar. Não vamos mudar nenhuma regra para Messi", disse o mandatário.

Por isso, o Barça terá de ajustar muito para poder enquadrar Messi no limite de custos salariais do próximo ano, que alguns prevêem ser ainda inferior ao do Atlético de Madrid.

Messi, focado na Copa América

De acordo com o que foi apurado pela Goal , o craque argentino está calmo em relação a renovação, longe de todos os rumores sobre seu futuro e focado na disputa da Copa América , competição que o deixa especialmente animado para poder vencer com a Argentina .

A seleção albiceleste está classificada às quartas de final da edição 2021, onde encara o Equador por uma vaga na semifinal: a partida acontece no sábado, dia 3, no Estádio Olímpico de Goiânia a partir das 22h (horário de Brasília)

( Foto: Getty Images)

Um novo (e estranho) cenário para o Barcelona

Com o fim do do contrato de Messi, o Barcelona enfrenta agora um novo cenário trabalhista e comercial. Em primeiro lugar , a partir deste momento, se Messi quisesse, poderia assinar por qualquer clube sem ter de dar explicações de qualquer espécie; segundo, o Baça não poderá mais usar a imagem do Leo com a nova camisa ou com referências à próxima temporada; terceiro, o clube não poderá mais vender camisetas de Messi da temporada 202/22; e por último, o mais importante : em caso de uma lesão hipotética, Messi não terá mais cobertura médica do clube e, por sua vez, o Barcelona não receberá indenização financeira da Fifa pelos dias de ausência.

Por outro lado, o Barcelona continuará a poder utilizar a imagem comercial de Messi, tanto nas suas redes sociais como nos seus eventos promocionais, desde que apareça com a camisa das temporadas anteriores, e também poderá manter a presença e imagem do argentino em seu site oficial.

O clube está confiante de que a continuidade de Messi será afirmada em um futuro próximo. Claro, ele não poderá mais renovar, mas terá que assinar um novo contrato.