Barcelona fará grandes contratações? Presidente está pessimista

Josep Maria Bartomeu indica que o clube catalão pode não ter grandes chegadas e confirma que conversou com a Inter a respeito de Lautaro

Os tempos no Barcelona estão mais melancólicos desde a retomada do futebol na . O clube catalão perdeu não apenas a liderança, mas também a possibilidade de título de LaLiga para o arquirrival Real Madrid. Além disso, as muitas cobranças em cima de Messi e do treinador Quique Setién têm deixado o ambiente pesado no time da Catalunha. Para deixar a situação mais dramática, o presidente da instituição, Josep María Bartomeu esfriou os rumores sobre a melhoria do elenco com nomes de grande expressão na Europa.

Em entrevista ao Mundo Deportivo, Bartomeu fez questão de esfriar os rumores que envolviam a chegada de grandes jogadores ao Camp Nou. Em particular ele citou o caso de Lautaro Martínez, centroavante argentino da . Bartomeu confirmou a conversa com o clube italiano, mas afirmou que as negociações estão pausadas.

"Sim, falar com a Inter, mas agora o tema está parado. Agora a concentração na parte esportiva é nessa que está chegando", falou Bartomeu.

Para deixar mais claro, o mandatário ainda falou que dificilmente algum grande nome desembarcaria em , a menos que seja em uma transação envolvendo troca de jogadores.

"Agora estamos tomando decisões. Se os jogadores não vierem em troca de atletas é muito difícil que venham", pontuou o cartola.

O Barça vive momentos de incertezas. Com parte do elenco e o treinador Quique Setién questionados, o time catalão enfrenta o na volta da Champions League para tentar classificar para as quartas de final do torneio continental, última esperança de título na temporada.

A cada dia que passa, a cobrança sobre Lionel Messi só aumenta. O atacante argentino já se mostrou cansado dessa pressão em diversos momentos e diversos rumores já apontaram que o craque pode, enfim, deixar o Camp Nou, depois de toda uma carreira construída em solo barcelonista.

A Inter de Milão, que conta com Lautaro, já começa a enxergar uma possibilidade real de uma manobra financeira para conseguir a tão sonhada contratação de Messi. E sem uma melhoria significativa no elenco do Barça, não há porque imaginar que Leo não pense em novos ares para o tempo que resta de sua carreira.