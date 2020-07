Messi sela trégua com Setién e mantém técnico empregado até a Champions

O treinador tem mais uma missão pelo Barcelona: ganhar a Liga dos Campeões

Lionel Messi e Quique Setién em paz: o jogador e o técnico firmaram uma trégua no vestiário do pelo menos até o retorno da Liga dos Campeões.

Depois do caos que foi o final de temporada do Barça na La Liga, as coisas ficaram mais calmas com a goleada de 5 a 0 sobre o Alavés na última rodada da competição e mostraram um caminho a seguir para o clube na Champions.

Preocupados com os problemas de convivência no vestiário, Messi e Setién sentaram juntos e tiveram uma conversa, segundo a Rádio Catalunha, para se acertarem antes do recomeço da competição europeia.

Por isso que, em entrevista, o treinador afirmou que "se sentiu respaldado por Messi e por todos". Assim, vão em conjunto para tentar conquistar o título que salvaria a temporada do Barcelona: a taça da Liga dos Campeões.

Momentos difíciles que sirven para aprender y volver con más ilusión y convicción que nunca a por el importantísimo reto de la Champions. 💪🏽⚽️💙❤️ pic.twitter.com/8RGRaQla2a — Eder Sarabia (@edersa10) July 19, 2020

Pouco tempo depois, o polêmico Eder Sarabia postou em suas redes sociais que seguiria fazendo parte da comissão técnica para a disputa da competição, o que deixa claro que tanto ele como Setién serão mantidos pelo menos por uma mais partida, o jogo de volta diante do .

A goleada e as palavras de Messi, resignado a aceitar a presença do treinador no banco de reservas do Camp Nou, deixam claro que agora o Barcelona está junto com seu técnico para tentar o que seria uma grande zebra: em má fase, os catalães não são tão favoritos como , de Munique e para saírem com a taça.

Antes da reta final da Champions, um pouco de paz nos vestiários do Barça. Após o empate na , o clube receberá o Napoli no Camp Nou com os portões fechados, querendo a vitória para continuar navegando em águas mais calmas - e obviamente, prosseguir na competição.