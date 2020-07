Esforço da Inter para renovar com Lautaro não preocupa Barcelona

O clube catalão espera uma definição na Liga dos Campeões antes de voltar a negociar com a Inter

Não é mais segredo para ninguém que Lautaro Martínez, centroavante da Inter, é o grande objetivo do Barcelona no mercado de transferências para a próxima temporada. Mas algumas especulações que vinham da preocupavam a torcida do clube catalão.

Segundo o CEO da , Giuseppe Marotta, em entrevista à Sky Sports, a renovação do vínculo do argentino de 22 anos com os Nerazzurri está sendo negociada e ainda pode acontecer.

De acordo com apuração da Goal, entretanto, o não se preocupa com as intenções da equipe italiana. O clube catalão não tem pressa para prosseguir com a contratação de Lautaro e está "arrumando a casinha" - analisando as possíveis saídas e recuperando força financeira no mercado - antes de voltar a negociar com a Inter.

A diretoria culé confia que tem recursos o suficiente para fazer uma proposta vantajosa aos italianos, seja oferecendo alguns jogadores do elenco para abater valores ou não. Nomes como Junior Firpo e Arturo Vidal interessam aos Nerazzurri e podem ser integrados à negociação - que o Barça não acredita que chegará a mais de 110 milhões de euros, valor inicial da multa rescisória do contrato do atacante.

"Lautaro é nosso jogador e nunca demonstrou vontade de ir embora." declarou Marotta. É verdade: o argentino só sairia da Inter para reforçar o Barcelona e o clube catalão se prepara para dar uma investida final e definitiva.

O Barça não quer dar um passo em falso: esperará para decidir os jogadores que irão embora do clube para poder apresentar uma proposta estimada em 60 milhões de euros, além de Junior Firpo. De toda forma, a negociação continuará parada até que a participação da equipe na Liga dos Campeões termine, à partir da primeira semana de agosto.

A diretoria do Barcelona confia no trabalho realizado e sabe do interesse de Lautaro em jogar pelos catalães. Então, não se preocupam com as investidas da Inter para renovar o contrato do jogador: sabem que a postura do Nerazzurri faz parte de uma negociação complexa.